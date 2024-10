Monopolios y competencia desleal en el mercado ecuatoriano.

En Ecuador, los monopolios y la competencia desleal constituyen barreras económicas y equitativas. Cuando unas pocas empresas dominan el mercado, esto repercute negativamente en la innovación, y los consumidores se quedan atrapados en una situación poco esperanzadora, ya que tienen productos caros y escasas opciones. Las pequeñas tiendas tienen problemas para entrar y competir. Esta situación provoca que estas pequeñas tiendas no puedan crecer y crear nuevos puestos de trabajo. Por lo tanto, es importante tener normas más robustas en Ecuador con el fin de conseguir una competencia justa, dicho de otra manera: asegurar que todas las empresas tengan la oportunidad de crecer y competir sin ser explotadas. Necesitamos un entorno de trabajo más justo en el que no usen métodos sucios para ganar a la competencia como bajar los precios demasiado o hacer supuestos descuentos en áreas específicas de comida.

Valentina Mikaela Barahona Mora

Los “No. 1” son iguales como todo su partido

Más-menos: ateos, engañadores, narcisistas, hedonistas, corruptos, mafiosos, fascistas, narcos, guerrilleros, montoneros, tiranos, criminales, títulos falsos, tecnócratas, ambicionan dinero y poder, millonarios-capitalistas robándole a sus Pueblos, etc. “Lula con la perla de que la narco-criminal-torturadora-fraudulenta Madurozuela no es una dictadura”. Lula llegó con fraude, prohibido denunciarlo porque van presos en Brasilzuela. Cipayos de China, Rusia, Irán… y la Europa Zurda: J. L. R. Zapatero, Sheinbaum con fraude (AMLO metió mano en el “INE” en 2023), Fidel, Raúl, Correa, Glas, Patiño, Borja, Polit, Zelaya, Xiomara, Diaz-Canel, Chávez, Maduro, Diosdado, Padrino, Saab, Ortega, Dilma, Insulza, Evo, Arce, Petro (Constitucionalmente, examinan dineros turbios en su campaña, ¿cómo son intocables acusa un golpe de Estado?), Boric, Castillo…, la excepción es Mujica, pero la riega con su apoyo ciego a los panas corruptos y criminales. El Maduro Light Sánchez, luego del informe de la Unidad Central Operativa (UCO), se sabe que lo llaman el “No. 1”, que destapa la corrupción de gobierno, partido, familia y ¿Madurozuela con Delcy y más de 40 maletas con oro para el reparto en España y Europa, salida de EGU sin reconocerlo, amnistía a separatistas con el silencio cómplice de la “UE”, etc.? Todos aprietan, amenazan y controlan la justicia, medios, partidos, fiscalía, policía…, para la impunidad y seguir en el poder. ¿Biden y zurdos no aprobarían USD 100M por la cabeza de Maduro, porque les vende petróleo y pactaron fiasco de Doha y Barbados? ¿Aprovecho para denunciar los “6” atentados de los regres locales y del mundo, más fraude contra “EE. UU.” en la persona de Trump?: T. M. Crooks, R. W. Routh, V. Miller, paquistaní vinculado con Irán, falla en su avión y el FBI alerta de posible atentado el “5N”. ¿Guerra en Europa, M. Oriente, las Coreas, Taiwán, etc.?

Juan Carlos Cobo Rueda

Miro su cruz y me pregunta ¿quién soy?

Desde mi niñez me aseguraron que un ángel se le apareció a una virgen llamada María para anunciarle que había sido escogida para que de ella nazca el Hijo de Dios que salvaría al mundo. Que esta inmaculada concepción fue aceptada humildemente por María y su esposo José para ponerse al servicio de Su plan de salvación por intermedio de su Hijo encarnado, llamado Jesús. Me contaron que el niño vivió su niñez al cuidado de esa pareja santa y luego acompañado de Su madre, hasta que disidió manifestarse ante Sus hermanos judíos y los que no lo eran. Que fue en busca de personas de distinto oficio a pedirles que Le acompañaran en su cometido de enseñar el amor a Su Padre Dios y Sus prójimos y que para eso debían ser humildes como Él y ponerse como Él a su servicio. Y lo hizo hablando de Su Padre, enseñándoles a orar, contestando con parábolas las inquietudes de los Suyos y de los que no Le aceptaban, haciendo prodigios para no solo aliviar los cuerpos, sino principalmente las almas. Me reiteraron que los que Le seguían eran muchos y creían en Él y que esto no les gustaba ni les convenía a los líderes judíos que Le combatían y Le perseguían y que estos al final se acercaron a un poder político cobarde y pidieron Su muerte y que este miedo también lo sintieron Sus más íntimos amigos a quienes había preguntado ¿Quién Soy yo? Los únicos que Lo acompañaron a Su muerte en cruz fueron Su madre, el apóstol Juan y Maria Magdalena, Su discípula y que antes de Su último suspiro pidió a Su Padre que perdonara a los que Le hicieron mal y a los que Le olvidaron y que todo lo que Su Padre le había pedido, se cumplía.

Y cada vez que miro Su Cruz, me pregunta ¿Quién Soy Yo? Yo, afirmo que Jesús es mi Dios y Salvador, que resucitó y volvió al seno del Padre Dios y del Espíritu Santo, y que Él es, el camino, la verdad y la vida de todos. Creo que dependo totalmente de Su misericordia y que todo lo que me han enseñado es cierto.

Alfredo Gallegos Chiriboga