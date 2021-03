Yalitza Aparicio lidia con una enfermedad en su piel

La actriz mexicana Yalitza Aparicio contó a sus seguidores que sufre de una enfermedad en la piel. En un video de cerca 14 minutos colgado en su canal de YouTube el 21 de marzo del 2021, la protagonista del filme ‘Roma’ habló de su afección.

En el video, Aparicio arranca agradeciendo a sus seguidores por el tiempo que le dedican y que gracias a ese apoyo y cariño quiso contarles del problema de salud que padece. Añadió que también quiso reflejar que la piel de los famosos no es perfecta, como muchos piensan.

En el video, la actriz cuenta que no le puso atención a esta enfermedad cuando la notó por primera vez, que fue cuando acabada el tour de ‘Roma’. Confesó que creía que las manchas que tenía en su piel se debían al acné que sufría en esa época.

Al poco tiempo, se percató que una mancha había crecido y alcanzaba a cubrir gran parte de sus pómulos y la nariz.



La actriz, de 27 años, dice que su afección se trata de melasma, que produce manchas de hiperpigmentación que salen en la piel por diferentes motivos. Contó que en su caso este surgió debido a que ella no tenía un correcto cuidado de su piel, no se hidrataba lo suficiente y se exponía mucho al sol. También menciona que su familia sufre de la misma afección, lo que pudo repercutir en su salud.

La mexicana confesó que al darse cuenta del problema trató de buscar soluciones rápidas pues sentía que ese problema la incomodaba. En ese afán, se expuso a productos que llegaron a lastimar más su piel e incluso dejó tratamientos por sentirse frustrada al no ver un cambio en su afección, lo que detuvo su recuperación. La actriz enfatizó a sus seguidores a no fijarse en la apariencia física, cuidarse, no automedicarse e ir a un especialista si se presenta algún cambio en sus cuerpos.



“Fui de las que cometen esos errores de seguir consejos de amigos, vecinos, etc., que te recomiendan cosas que a ellos les funcionaron”, expresó.

Yalitza Aparicio se dedicaba a la docencia en Oaxaca. Tras las audiciones fue seleccionada para protagonizar el filme de Alfonso Cuarón, que la llevó a la fama y a ser reconocida con algunos premios.