‘Gamers’ esperan por estos títulos en el 2021

Los ‘gamers’ han puesto sus expectativas en los videojuegos que serán lanzados en este año. De hecho, están listos para exprimir las capacidades de las recientes consolas que están plagadas de nuevas funciones.

Con el último lanzamiento de la PlayStation 5 y la Xbox Series X, ahora hay dos consolas poderosas que, seguramente, serán el centro de atención en el 2021 y que permitirán experimentar mejor los videojuegos.



Según la revista Digital Trends, la consola Xbox Series X es una central de tecnología porque presenta 12 ‘teraflops’ y tiene hasta ocho veces más rendimiento gráfico que la Xbox One, sin mencionar que dobla el de la Xbox One X. Mientras tanto, la PlayStation 5 presenta velocidades de carga ultrarrápidas, un nuevo control y una línea fenomenal de títulos de lanzamiento.



Uno de los títulos más esperados es Hitman 3, una nueva entrega de la saga de aventura y acción protagonizada por el Agente 47 a cargo de IO Interactive, disponible para PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5, Xbox Series X y también para Stadia.



Este programa saldrá a la venta el próximo 20 de enero y trata de un asesino profesional que tiene que eliminar diferentes objetivos en varios lugares en el mundo. Asimismo, el jugador tiene libertad de hacer lo que quiera, pero la finalidad es eliminar al rival sin que los guardias se den cuenta.



En la lista también está IT Takes Two, innovadora aventura de acción cooperativa a cargo de Hazelight Studios y Electronic Arts para PC, PlayStation 4, Xbox One y PlayStation5. Este título plantea una mecánica muy diversa y con una narrativa emotiva se entrelazan en un fantástico viaje.



Otro de los juegos esperados este año es Monster Hunter Rise que, al igual que su predecesor, Monster Hunter World, continuará presentando acción, mecánicas de rol y un mapa lleno de monstruos para proporcionar una aventura de decenas de horas.



Para los amantes de los juegos de video también está Deathloop. La expectativa por este juego de video es bastante alta, porque se anticipa su llegada desde hace tiempo. Además, el juego será exclusivo de PlayStation 5 en consolas, pero también estará disponible en PC. Se trata de lo nuevo de Arkane Studios y pondrá a los jugadores en la piel de un asesino que deberá eliminar a ocho objetivos en una isla.



En este programa, los jugadores solo tienen un límite de tiempo para hacerlo, por lo que deberán vivir la experiencia una y otra vez para descubrir la mejor forma de cumplir los objetivos.

Otro de los programas que llama la atención es Scarlet Nexus. Propone un futuro muy particular de la mano de un protagonista que forma parte de una unidad militar de individuos con poderes, algo que se verá reflejado en impactantes secuencias de acción.