Las series animadas para niños, cada vez más abiertas a la comunidad Glbti

La presencia de personajes de la comunidad Glbti dejó de ser una novedad en las series para menores de edad, sobre todo en las producciones de Estados Unidos. Gracias al avance de los derechos sociales de ese colectivo en Occidente, se ha pasado de una larga etapa de personajes “que no salían del clóset” a unos más naturales, que se desenvuelven en una sociedad sin que sean juzgados.

Los productos culturales son hijos de sus tiempos y las series infantiles reflejan la era que estamos viviendo, sobre todo desde el 2015, cuando EE.UU. aprobó como ley federal el matrimonio igualitario. Aunque, para ser más precisos, reflejan el ideal de una sociedad en que la opción sexual no sea objeto de discriminación.

Sí, antes todo era sugerido y sujeto a leyendas urbanas. Batman y Robin no eran solamente un dúo unido por su juramento de combatir a la maldad. Las marionetas Beto y Enrique no eran únicamente amigos que enseñaban a contar del uno al cinco a los seguidores de ‘Plaza Sésamo’. Fred Jones era algo más que el socio de Scooby-Doo y los demás jóvenes detectives de la Máquina de Misterios. Y el atuendo rosa del príncipe Adam era sospechosos, por más que luego se convirtiera en He Man.

Todos, y muchos más, fueron señalados en su momento como personajes gays, escondidos, a pesar de que jamás se dibujó o se rodó ninguna escena que lo demostrara de forma abierta.

El auge de las series animadas para adultos dio paso, en los 90, a que llegaran personajes abiertamente homosexuales, como Waylon Smithers, el fiel y enamorado ayudante del cascarrabias Montgomery Burns, en ‘Los Simpson’. Smithers fue gay desde la primera emisión, pero tardó 27 temporadas en confesar a su jefe que era gay.

Smithers fue, a su modo, un pionero que se anticipó a lo que hemos visto desde inicios de este siglo, en las series con actores reales como ‘Modern Family’, ‘Grey’s Anatomy’, ‘Glee’, o ‘How I Met Your Mother’, en que los personajes de la comunidad Glbti son parte del elenco.

También ayudó que ese monumento del conservadurismo llamado Disney tomara posturas más flexibles. En el 2017 , una escena de 'Star vs las fuerzas del mal' mostró pequeñas muestras de afecto de personajes homosexuales. Eras besos que formaban parte del paisaje, pero marcaron un hito en Disney.

Cartoon Network ha sido más vehemente. La serie ‘Adventure Time’, que se inició en el 2010 en esa cadena, mostró en su última temporada, la octava, el beso entre dos mujeres de la serie, Dulce Princesa y Reina Vampira. Este programa se clasificó apto para mayores de 10 años, a pesar de que los fanáticos se pasaron especulando sobre la verdadera relación de las amigas.



Imagen de 'Clarence' en que aparece el matrimonio igualitario de EJ y Sue. Tomada de Cartoon Network.

'Clarence', estrenada en el 2014, dio un paso más en esta tendencia cuando llegaron EJ y Sue, esposas y madres adoptivas del personaje Jeff, amigo de Clarence.

‘Steven Universe’, también de Cartoon Network y calificada para mayores de 10, arribó en el 2013 e impactó con su propuesta de gemas antropomórficas del espacio exterior, para tratar temas sobre la inclusión, las mujeres empoderadas y los conflictos sobre las relaciones. Por ejemplo, se exhibió la relación romántica entre Rubí y Zafiro, que contó con una boda entre ambos personajes. También hay escenas sobre la tolerancia y en contra del abuso escolar.

Netflix se sumó a esta ola y sus series ‘Príncipe de Dragones’ y ‘She-Ra’ reflejan la diversidad y los colores de la sociedad de ahora. La primera es todo un canto a la inclusión, con personajes de reinos multiétnicos e incluso con alguna discapacidad, pero no por eso débiles. Aparece una familia homoparental, las reinas lesbianas Annika y Neha, quienes tienen una hija que hereda su reino.

Imagen de 'Príncipe de Dragones', en que aparecen Annika y Neha. Tomada de Netflix.

‘She-Ra’ es la serie que más ha dado de qué hablar, no solo porque es totalmente diferente a la versión de los 80, sino porque personajes escapan de la representación dominante de la masculinidad y la feminidad. Hay dos lesbianas (las princesas Spinerella y Netossa, aunque todavía no se han besado), y el mejor amigo de la protagonista tiene dos padres.

Inclusivas, tolerantes y con un constante desafío a los estereotipos de género. Así son las series de ahora para los niños.