Videojuego de 'Angry Birds' ya no estará disponible en Google Play

A partir de este 23 de febrero del 2023, el clásico 'Angry Birds' ya no se podrá descargar de la tienda de Google Play en Android. Así lo anunció la desarrolladora del videojuego, Rovio, en su cuenta oficial de Twitter.

En el comunicado, la compañía explicó que ya no puede mantener al videojuego original en la tienda de aplicaciones porque tendría un impacto negativo en el resto de sus títulos. Desde su lanzamiento, en el 2009, hasta este 22 de febrero, el juego era de descarga gratuita.

“Hemos revisado el caso de negocio de Rovio Classics: Angry Birds y, debido al impacto del juego en nuestra cartera de juegos más amplia, hemos decidido que Rovio Classics: Angry Birds dejará de aparecer en Google Play Store el jueves 23 de febrero”, publicó la empresa.

Please read below for an important announcement regarding the availability of Rovio Classics: Angry Birds. pic.twitter.com/a4n4bU5gQJ