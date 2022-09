Los juegos más descargados en ‘smartphones’

Más usuarios se suman a utilizar sus teléfonos móviles para jugar en línea. Foto: Pixabay

Andrea Rodríguez. Redactora (I)

El informático Galo Haro dice que los juegos móviles se consideraban el futuro de la industria. Se creía que el presente estaba establecido en las consolas.

Sin embargo, esta perspectiva cambió: “las plataformas móviles llevan años ascendiendo en cuanto a número de jugadores e ingresos. Ahora proporcionan más beneficios que el veterano mercado de los títulos para computadoras personales”, sostiene el experto.

Haro añade que no debe extrañar, por tanto, que las productoras pongan sus ojos en los cada vez más potentes ordenadores que la gente lleva metidos en el bolsillo.

El dinero se invierte ahora en desarrollos para plataformas móviles. Por eso las distintas productoras han generado títulos nuevos, creando reyes como Supercell o King. También han tirado del ingenio del pasado, recuperando para los teléfonos inteligentes títulos que ya son veteranos en el mundo ‘gamer’. Algunos de esos juegos nacieron para consolas o PC y ahora están disponibles para teléfonos móviles. Este ‘remake’ se hace con títulos idénticos al original o como productos adaptados.

Preferencias en Ecuador

Las descargas en Ecuador son similares a otras partes del mundo, dice Sandro Peña, videojugador que compite desde el barrio de Miraflores en el centro norte quiteño, con ‘gamers’ de todo el planeta.

Peña revela que él prefiere jugar títulos de pago en su móvil de plataforma Android. Los gratuitos le emocionan menos; “cuestión de gustos”, sonríe. Más serio dice que realmente los videojuegos de pago no cuestan tanto. Él prefirió bajar ‘Abi’, en el que gastó USD 0,99 y ‘Geometry Dash’, USD 1,57.

Hay otros más costosos, pero Sandro prefiere dejarlos de lado: “‘Minecraft’ vale USD 7,49, mucho para un estudiante”, dice.

En los actuales momentos, Google Play Store, la tienda virtual para Android, tiene cientos de aplicaciones con videojuegos, tanto gratuitos como de pago.

La consultora Sensor Tower revela que en 2021 hubo 8,6 millones de descargas de videojuegos para teléfonos móviles. El 84% fue para dispositivos con plataforma Android. Se trata de un mercado creciente. El año pasado los usuarios gastaron alrededor de USD 89 000 millones, 12% más que en 2020.

En Ecuador los videojuegos gratuitos más populares son, en ese orden: ‘Stumble Guys’, ‘Craft Robo Clever Rainbow’, ‘Garena Free Fire’, ‘DOP 4 Draw One Part’ y ‘Race Masters 3D’. No por ser gratuitos son menos entretenidos.

Peña explica que los desarrolladores quieren que su videojuego sea muy popular, “y no hay nada más popular que lo que no cuesta”, sonríe de nuevo. Eso sí, advierte costos ocultos, como ver publicidad, o no pasar de cierto nivel.

‘Stumble Guys’, el juego más descargado de Google Play en Ecuador es un título ‘multiplayer’, que incluye hasta 32 jugadores en línea. Deben eliminarse superando obstáculos; también comprando mejoras o artículos para que el personaje avance con rapidez.

Entre los videojuegos pagados, los más bajados en el país son: ‘Minecraft’, ‘Abi’, ‘Papers please’, ‘Geometry Dash’ y ‘Bloons TD 6’.

Juegos populares.

Títulos populares en iOS

Solo 16% de los juegos para móvil se obtienen de la tienda App Store en el país. Ello porque en Ecuador los dispositivos con Android están mucho más extendidos.

Apple utiliza como modelo las descargas gratuitas con anuncios, y luego exige suscripción mensual. Los juegos gratuitos más descargados en iOS en el país son: ‘Coloring Match’, ‘Stumble Guys’, ‘Parchis Star’, ‘Hotel Master: Build the Empire’ y ‘Garena Free Fire’.

Además, Apple tiene juegos de pago en servicio premium. Cuesta USD 4,99 mensuales. Tabletas, PC y móviles están integrados.

Los juegos de pago más bajados en iOS son: ‘Minecraft’, ‘Geometry Dash’, ‘Pou’, ‘Grand Theft Auto’ y ‘Monopoly: juego clásico’.

‘Race Masters 3D’

es un divertido juego de carreras en el que los corredores tienen que controlar un vehículo, superar obstáculos y cruzar la meta antes que el resto de competidores.

En ‘DOP 4 Draw One Part’

se pone prueba la imaginación y se busca al artista oculto en cada ‘gamer’. Este videojuego es un divertido rompecabezas que hay que resolver dibujando.

‘Garena Free Fire’

es un título ‘battle royale’ lanzado en 2017 para Android e IOS. ​​Se convirtió en el juego para móvil más descargado a nivel global en 2019, y sigue en vigencia.

‘Craft Robo Clever Rainbow’

es un espacio para la creatividad. Todo está hecho de bloques. Se puede construir y deshacer, desde las casas más simples hasta castillos de lujo.

‘Stumble Guys’

es el videojuego más descargado en Ecuador. Es gratuito. Se puede bajar la ‘app’ de las tiendas ‘online’ App Store para Android, y Apple Store para iOS.