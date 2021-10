‘Facebook daña a los niños’: las escandalosas revelaciones de Frances Haugen

Redacción El Comercio (I)

“Facebook quiere que creas que los problemas de los que hablamos son irresolubles. Quieren que creas que debes elegir entre conectarte con tus seres queridos y tu privacidad personal. Que para compartir fotos divertidas de tus hijos también debes ser inundado con desinformación. Quieren que creas que esto es simplemente parte del trato. Hoy estoy aquí para decir que eso no es cierto”.

Son las palabras con las que la extrabajadora de Facebook, Frances Haugen, abrió su comparecencia en el Senado de Estados Unidos este martes 5 de octubre de 2021. La subcomisión de protección del consumidor solicitó su comparecencia después de que esta ingeniera informática enviara numerosa documentación interna de la compañía que dirige Mark Zuckerberg a los senadores y a periodistas del diario The Wall Street Journal.

Haugen denunció ante el Senado las malas prácticas con las que la gigante tecnológica “engaña repetidamente” a los usuarios sobre los efectos nocivos de sus plataformas. Tras las explosivas declaraciones, tanto demócratas como republicanos de la Cámara Alta pidieron una investigación de los organismos reguladores del país contra la empresa de Zuckerberg. En un caso que recuerda a la exmilitar Chelsea Manning del Ejército de Estados Unidos, una exempleada de Facebook se convirtió en informante y tiene ahora al gigante de las redes sociales contra las cuerdas.

¿Quién es la mujer que filtró los archivos de Facebook?

Haugen es conocida como la persona que filtró los “Archivos de Facebook” a The Wall Street Journal, que en los últimos días ha publicado una serie de artículos donde explica que Facebook conoce los problemas que generan sus plataformas, como los efectos de la desinformación y el daño que Instagram puede causar a los menores de edad.

Después de que la información fue divulgada, la mujer de 37 años reveló su identidad en una entrevista con CBS transmitida el pasado 3 de octubre.

La exempleada, que desafía al gigante de las redes sociales con 2 800 millones de usuarios en todo el mundo, es una experta en el manejo de datos, con un título en ingeniería informática y una maestría en negocios de Harvard. Antes de ser contratada por Facebook en 2019, trabajó durante 15 años en empresas de tecnología como Google, Pinterest y Yelp.

La exgerente de producto del equipo de desinformación cívica de Facebook se convirtió en denunciante luego de que copiara en secreto miles de documentos de investigación internos antes de dejar su posición en la empresa.

Daños psicológicos y emocionales a los niños y adolescentes

La filtración ha mostrado no solo que Facebook sabe que tiene un impacto tóxico en la sociedad, sino que en muchas ocasiones su cúpula directiva no hace nada por remediarlo y trata de ocultar la situación ante investigaciones externas. “Los documentos que he proporcionado al Senado prueban que Facebook ha engañado al público reiteradamente sobre lo que su propia investigación revela acerca de la seguridad de los niños, la eficacia de su inteligencia artificial y su papel para expandir mensajes divisorios y extremistas”, manifestó Haugen ante los senadores.

Lo comparecencia de la extrabajadora de Facebook arrojó luz sobre las prácticas internas de la compañía y del rol que ejerce Zuckerberg en ella. Los senadores centraron sus preguntas en el potencial dañino de Instagram para los adolescentes, a raíz de un estudio elaborado por investigadores de la red social y revelado por Haugen que concluía que esta plataforma hace que un tercio de sus usuarias menores de edad tengan una peor imagen de su cuerpo. Pero sus cuestiones han incidido también en cómo sus algoritmos empujan la polarización de la esfera pública o la necesidad de intervenir antes de que sea “demasiado tarde”.

La opacidad de Facebook y el tabaco

“Facebook elige la información que ven miles de millones de personas, configurando su percepción de la realidad. Incluso los que no usan Facebook se ven afectados por la radicalización de las personas que sí lo hacen. Una empresa con control sobre nuestros pensamientos más profundos, sentimientos y comportamientos necesita una supervisión real. Pero el diseño cerrado de Facebook significa que no tiene supervisión, ni siquiera de su propia Junta de Supervisión, que es tan ciega como el público”, dijo Haugue en su comparecencia.

“Sólo Facebook sabe cómo personaliza tu feed. Lo esconde detrás de unos muros que mantienen alejados los ojos de los investigadores y los reguladores para evitar que entiendan la verdadera dinámica del sistema. Cuando las tabacaleras afirmaron que los cigarrillos con filtro eran más seguros para los consumidores, los científicos pudieron invalidar de forma independiente ese mensaje de marketing y confirmar que, de hecho, suponían una mayor amenaza para la salud humana. Pero hoy en día no podemos hacer este tipo de investigación independiente de Facebook. Tenemos que confiar en que lo que dice Facebook es cierto, pero ellos han demostrado repetidamente que no merecen nuestra confianza”.

Facebook sabe que al menos un 5% de los usuarios de 14 años son adictos a Instagram

“Facebook ha estudiado un patrón que ellos llaman uso problemático, pero que nosotros podríamos llamar simplemente adicción. Pone un listón muy alto para considerar que tú identificas que no tienes control sobre tu uso de la plataforma y que está perjudicando tu salud, tu rendimiento escolar o tu salud física. Aun así, entre el cinco y el seis por ciento de los jóvenes de 14 años tienen la autoconciencia de admitir esas dos cuestiones. Es probable que mucho más de ese cinco o seis por ciento de los jóvenes de 14 años sean adictos a Instagram”.

El papel de Mark Zuckerberg

“Mark tiene un papel muy único en la industria de la tecnología porque tiene más del 55% de todas las acciones con derecho a voto en la junta directiva de Facebook. No hay otras grandes empresas en la que el poder se reparta de forma similar, tan unilateralmente controladas. Y al final, la responsabilidad recae de todo en Mark. Actualmente no hay nadie que haga responsable a Mark de sus propias acciones”.

La dura crítica de los legisladores contra Facebook

Legisladores estadounidenses atacaron a Facebook el martes 5 de octubre de 2021 y acusaron a su presidente ejecutivo, Mark Zuckerberg, de buscar mayores ganancias mientras se desentendía de la seguridad de los usuarios, y exigieron que reguladores investiguen acusaciones de que sus redes perjudican a los niños y fomentan la división.

En una época en la que el bipartidismo es raro en el Capitolio, los máximos representantes demócrata y republicano en el subcomité se mostraron de acuerdo en la necesidad de realizar grandes cambios en Facebook.

El senador republicano Dan Sullivan dijo que le preocupa cómo Facebook y las filiales como Instagram afectan la salud mental de los niños. “Creo que vamos a mirar hacia atrás dentro de 20 años y vamos a decir “¿en qué demonios estábamos pensando?”.

El presidente de la subcomisión de Comercio del Senado, el demócrata Richard Blumenthal, señaló que Facebook sabía que sus productos eran adictivos, como los cigarrillos. “La tecnología se enfrenta ahora a ese momento de la verdad de las grandes tabacaleras”.

Blumenthal pidió que Zuckerberg testifique ante la comisión, y que la Comisión de Valores y Bolsa (SEC) y la Comisión Federal de Comercio (CFC) investiguen a la compañía.

“Nuestros hijos son las víctimas. Los adolescentes de hoy se miran al espejo y sienten dudas e inseguridad. Mark Zuckerberg debería mirarse en el espejo”, indicó Blumenthal, quien añadió que el empresario, en cambio, se dedicaba a navegar.

La principal republicana del subcomité, Marsha Blackburn, aseguró que Facebook hizo la vista gorda con los niños menores de 13 años en sus sitios. “Está claro que Facebook prioriza las ganancias sobre el bienestar de los niños y de todos los usuarios”.