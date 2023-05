Elon Musk recibe permiso para implantar un chip en el cerebro humano

Neuralink, la empresa de neurotecnología cofundada por Elon Musk, anunció a través de su cuenta de Twitter que ya cuenta con el permiso de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) para realizar su primer estudio clínico en seres humanos.

“Este es el resultado de un trabajo increíble realizado por el equipo de Neuralink en estrecha colaboración con la FDA y representa un primer paso importante que algún día permitirá que nuestra tecnología ayude a muchas personas. El reclutamiento aún no está abierto para nuestro ensayo clínico”, escribió la compañía el pasado 25 de mayo.

De la mano de un gran equipo de científicos, expertos y conocedores, Neuralink ha venido desarrollando un dispositivo que será implantado quirúrgicamente para vincular la actividad cerebral de los humanos con las computadoras.

Los chips de la compañía de neurotecnología permitirían a los pacientes con parálisis severa controlar tecnologías externas a través de señales neuronales.

Estos dispositivos, en los que se ha venido trabajando durante años, “tienen el potencial de restaurar la función de las personas con parálisis y condiciones debilitantes como la esclerosis lateral amiotrófica”, detalla The Washington Post.

We are excited to share that we have received the FDA’s approval to launch our first-in-human clinical study!



This is the result of incredible work by the Neuralink team in close collaboration with the FDA and represents an important first step that will one day allow our…