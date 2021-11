WhatsApp no estará disponible en estos dispositivos

La aplicación ya no presentará nuevas actualizaciones en celulares con sistemas operativos antiguos. Foto: Pixabay

Redacción Elcomercio.com

La aplicación de mensajería instantánea más usada en el mundo, WhatsApp, presenta cada año una actualización del servicio. Ciertas características que llegan desde este lunes 1 de noviembre del 2021, no funcionarán en dispositivos que manejen sistemas operativos antiguos o no hayan tenido la respectiva modernización.



A partir de este lunes, los smartphones que hayan concluido la actualización con el software Android 4.04 e iOS 9 en el caso de iPhone ya no podrán disfrutar de las innovaciones que presenta WhatsApp.

El usuario puede percatarse de algunas fallas de la ‘app’, cuando el dispositivo móvil ya no recibe los ajustes al sistema.



Sin embargo, a los celulares que contengan este sistema operativo, les permitirán a los usuarios disfrutar de otras funcionalidades que ofrecen los dispositivos móviles.



Para verificar si la herramienta tecnológica necesita una actualización, se debe dirigir a la opción Acerca del dispositivo o Sistema. Estos presentarán una leyenda para descargarla, si es necesario.