Estas profesiones están entre las más amenazadas por la inteligencia artificial

Matemáticos, escritores y programadores están entre los profesionales más amenazados por el avance de la inteligencia artificial. Foto Pexels

Redacción elcomercio.com

Una nueva investigación desarrollada por OpenAI y la Universidad de Pennsylvania ha demostrado cuáles son las profesiones más amenazadas por ChatGPT, el chatbot de inteligencia artificial que se ha popularizado en los últimos meses.

ChatGPT es un sistema de lenguaje por inteligencia artificial que tiene la capacidad de entablar conversaciones con el usuario. La versión más reciente, ChatPGT-4, es capaz de tareas como realizar ensayos, responder exámenes, escribir respuestas complejas, entre otros parámetros. Incluso es capaz de crear poemas y mejorar textos literarios.

Al preguntarle al propio sistema sobre qué es ChatGPT, este responde: “ChatGPT es un modelo de lenguaje de inteligencia artificial desarrollado por OpenAI. Está diseñado para responder preguntas y mantener conversaciones con los usuarios en lenguaje natural. Utiliza técnicas avanzadas de aprendizaje automático y procesamiento de lenguaje natural para entender el significado detrás de las palabras y proporcionar respuestas relevantes y precisas. ChatGPT es capaz de aprender y mejorar continuamente a medida que se le proporciona más información y experiencia”.

Las profesiones más amenazas por el avance de la inteligencia artificial

‘GPTs are GPTs: An Early Look at the Labor Market Impact Potential of Large Language Models’ (Los GPT son GPT: una mirada temprana al potencial de impacto en el mercado laboral de los grandes modelos lingüísticos) es la investigación creada por OpenAI y la Universidad de Pennsylvania. En esta, los especialistas analizan cuál será el efecto de la inteligencia artificial entre los profesionales de los Estados Unidos.

“Nuestros hallazgos indican que aproximadamente el 80% de la fuerza laboral de los EE.UU. podría tener al menos el 10% de sus tareas laborales afectadas por la introducción de las GPT, mientras que alrededor del 19% de los trabajadores podrían ver afectadas al menos el 50% de sus tareas. La influencia abarca todos los niveles salariales, y los trabajos de mayores ingresos potencialmente enfrentan una mayor exposición”, señalan los investigadores.

De acuerdo con el estudio, estas son las principales áreas/profesiones afectadas por los avances de la inteligencia artificial:

Matemáticos

Preparador de impuestos (contadores)

Analistas financieros cuantitativos

Escritores y autores

Diseñadores de interfaces web y digitales

Investigadores de encuestas

Intérpretes y traductores

Especialistas en relaciones públicas

