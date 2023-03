ChatGPT crea un nuevo trabajo muy bien pagado

A menos de cuatro meses del lanzamiento de ChatGPT, este chatbot ha revolucionado el mundo y con esto ha traído la generación de un nuevo trabajo y bien remunerado que según los expertos puede duran poco.

Así lo difunden los medios internacionales este jueves 16 de marzo de 2023. El 30 de noviembre de 2022 la empresa OpenAI lanzó esta aplicación que sigue en su fase Beta (en pruebas) pero no ha detenido a los usuarios de acudir a la inteligencia artificial para utilizar sus herramientas.

Las capacidades de esta herramienta no tardaron en llamar la atención de medio mundo y en tan solo dos meses se convirtió en la aplicación que más rápido había alcanzado los 100 millones de usuarios activos. Por comparar, TikTok, que ostentaba el récord hasta entonces, tardó tres trimestres en superar esa marca.

Estas inteligencias artificiales han creado un nuevo oficio. Un trabajo que inglés se conoce como prompt engineer. Una traducción gruesa al castellano sería la de ingenieros rápidos.

Sin embargo, se les empieza a conocer como ingenieros de peticiones. Al contrario de lo que este título pueda dar a entender, no programan nada. Cambian las líneas de código por la escritura de toda la vida, porque su trabajo consiste en descubrir y saber qué palabras exactas emplear para que la plataforma de turno les arroje el resultado deseado sin titubeos ni resultados extraños, algo de lo que aún pecan estos sistemas.

Esta profesión está muy bien pagada. El mes pasado se hizo viral una oferta de Antropich, una startup llamada a competir con OpenAI y en la que Alphabet invirtió recientemente USD 300 millones de, que buscaba un profesional de este tipo al que se le ofrecía un salario de entre USD 250 000 y USD 335 000 al año.

Un competitivo sueldo al que había que sumarle un paquete de acciones de la compañía. Aquel proceso puso la lupa sobre este trabajo que parece haber surgido por generación espontánea y que en los próximos meses aspira a multiplicarse de la mano de los miles de empresas que se quieran subir al carro de la inteligencia artificial. En España ya hay algunas empresas, pocas todavía, que andan intentando cazar estos perfiles.

Desde que GPT3 empezó a hacer gala de sus capacidades para escribir código, muchos se preguntaron si estos sistemas serían capaces de sustituir la figura de los desarrolladores web.

Sin embargo, los expertos entienden que ChatGPT y otros sistemas parecidos acabarán siendo un complemento para facilitar su trabajo y no un sustituto.

Trabajo que podría durar poco, porque esta plataforma continúa desarrollándose de forma creativa y de cierta forma autónoma.

En esta ocasión EL COMERCIO probó con preguntarle al mismo ChatGPT, cuáles son sus beneficios y a continuación es lo que nos respondió él mismo:

En este breve intento que realizó este Diario, se comprobó que esta aplicación está disponible para todo público y es de fácil uso. Por lo tanto, no se hizo ninguna modificación y fue plasmada tan y como fue presentada la respuesta.

