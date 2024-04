La música de Taylor Swift regresó a TikTok el jueves 11 de abril de 2024. Los fanáticos de la cantante ya pueden usar sus melodías como sonido para los videos que suben a la red social.

Las canciones de Swift estuvieron ausentes de la plataforma durante 10 semanas. El retiro de los temas se produjo por discrepancias entre Universal, el sello discográfico de la artista, y TikTok.

Universal cuestionó las propuestas de pago de TikTok a los artistas y su falta de medidas para salvaguardarlos del contenido generado por la inteligencia artificial. Entre los afectados están los cantantes Bad Bunny, Rosalía y Ariana Grande.

¿Por qué se dio la pugna entre TikTok y Universal?

El retiro del catálogo de música de Universal ocurrió el 31 de enero de 2024, cuando expiró el contrato con TikTok. El sello discográfico acusó a la empresa tecnológica de emplear tácticas intimidatorias en las negociaciones de un nuevo acuerdo, señala diario El Tiempo.

Universal detalló, además, que TikTok propuso pagar significativamente menos a los artistas por reproducciones y uso de canciones en comparación con otras redes sociales. El que Swift haya regresado a la plataforma no significa que las compañías hayan hecho las paces.

Ella es solo la excepción. La música de otros artistas de Universal todavía no está presente en la plataforma y la fecha de retorno no está aún a la vista, por lo que parece una negociación individual con la artista.

Un acuerdo conveniente para Swift y TikTok

El regreso de Taylor Swift a TikTok se produjo antes del lanzamiento de su nuevo álbum ‘The Tortured Poets Department’. Foto: Facebook Taylor Swift.

El esperado retorno de Swift coincide con el cercano lanzamiento del álbum de la rubia. Se trata del undécimo disco llamado ‘The Tortured Poets Department’.

El material se estrenará el 19 de abril de 2024 y el regreso de la artista a TikTok se produjo solo nueve días antes del lanzamiento. Lo que deja entrever que la paz llegó porque era conveniente para su nuevo trabajo discográfico.

La plataforma también resulta beneficiada, dado el gran éxito de Swift. Sus fanáticos están pendientes del nuevo álbum y de todo lo que hace la rubia.

Swift hizo el primer movimiento en los Grammy 2024

Taylor Swift aprovechó su victoria en los Grammys 2024 para anunciar y promocionar su nuevo álbum. Foto: Facebook Taylor Swift.

Taylor Swift ganó dos premios en la ceremonia de los Grammys 2024. En el evento aprovechó para promocionar su disco.

Sorprendió al mundo de la música al anunciar su nuevo álbum. Los fans creían que el material sería una reedición de sus trabajos anteriores, pero es un proyecto completamente nuevo.

De esa forma, dio el primer paso para promocionar el trabajo. Desde entonces, ha estado revelando paulatinamente detalles sobre su próximo trabajo: portadas, títulos de canciones y una cuenta regresiva.

La rápida reacción en línea incluyó 3 millones de ‘me gusta’ en la carátula del álbum en cuestión de minutos, seguido de una preventa en su sitio web que dejó a muchos fanáticos esperando durante horas para realizar su compra.

¿Qué se sabe del nuevo disco de Swift?

El nuevo álbum de Taylor Swift, “The Tortured Poets Department”, se divide en cuatro caras con temáticas variadas. Foto: Captura de pantalla.

Tiene cuatro caras, según el portal Cultura Ocio. Cada una tiene cuatro temas.

La primera cara incluye The Tortured Poets Department, My Boy Only Breaks His Favorite Toys y Down Bad, así como una colaboración con Post Malone, Fortnight.

La cara B tiene temas como So Long, But Daddy I Love Him, entre otras. Guilty as Sin? Es uno de los temas de la cara C y, finalmente, en la D hay temas como The Smallest Man Who Ever Lived.