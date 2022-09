Taylor Swift rompió un récord importante de Spotify

Taylor Swift se ha convertido en una de las artistas más importantes del mundo. Apenas hace unos años fue homenajeada con el premio a la Artista de la década por los American Music Awards.

Desde entonces, Swift solo ha crecido en popularidad y fama. La cantante es ampliamente reconocida por sus habilidades como compositora. La mayoría de sus canciones son escritas por ella y llevan un hilo propio o una historia que las hace más cercanas al público.

Ahora, tras introducir su catálogo en la plataforma de streaming, Taylor Swift se convirtió en la artista femenina más escuchada de Spotify con más de 32 millones de reproducciones. En el listado general, es la sexta cantante más escuchada.



La mujer de 32 años le arrebató el puesto a Ariana Grande, a pesar de que lleva menos años en Spotify. Es conocido que en sus inicios Taylor no quiso poner su música en esta plataforma porque no estaba de acuerdo con su sistema de pagos.



Semanas atrás, Swift se llevó el galardón más importante de los VMA, la ceremonia de premios de MTV. En el escenario, mientras agradeció haber obtenido el reconocimiento al Video del año, hizo un anuncio inesperado.

Luego de dos años sin publicar contenido inédito, la cantante regresa con un nuevo álbum de estudio. La noticia sorprendió a los fanáticos que esperaban más discos regrabados de Taylor.



Desde hace un tiempo, Taylor Swift se embarcó en una batalla legal para recuperar los derechos de autor sobre sus canciones del pasado. Tras muchos intentos, la artista decidió estrenarlas bajo otro formato y apropiarse de sus álbumes.

Taylor Swift share about her new album Release

