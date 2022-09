Ryan Reynolds documenta su primera colonoscopia como prevención del cáncer

El actor Ryan Reynolds durante su primera colonoscopia. Foto: Captura

Redacción Elcomercio.com

El actor estadounidense Ryan Reynolds compartió este 13 de septiembre de 2022 un video sobre su primera colonoscopia con el objetivo de concientizar sobre la importancia de este procedimiento como prevención contra el cáncer.

La colonoscopia consiste en revisar la existencia o no de alguna anomalía en el intestino grueso a través de la inserción de una cámara por el recto.

De hecho, el cáncer de colón es una de las principales causas de muerte en Estados Unidos. Por tal razón el actor compartió su experiencia con el público para demostrar la importancia de realizar el procedimiento desde los 45 años.

"He estado mucho frente a la cámara. Pero esta fue la primera vez que me metieron una por el recto", dijo el actor en el video a manera de broma. "El procedimiento y la preparación fueron indoloros, pero la incomodidad de filmar y compartir el proceso fue la parte más difícil", exclamó.

El video no lo hizo solo, el actor se asoció con el propietario de su club de fútbol Rob McElhenney, quien acaba de cumplir 45 años para que, junto a Lead from Behind, puedan difundir el mensaje de que el cáncer de colon se puede prevenir.

Según Diario El Milenio indicó que el video que Ryan compartió le sirvió para estar más comprometido "con la causa" y que de esta manera la colonoscopia no sea temerosa ni estigmatizada para la sociedad, para que más personas puedan someterse al procedimiento aunque no tengan ningún síntoma.