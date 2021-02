Los superhéroes de DC protagonizarán cuatro largometrajes este año

Aunque Marvel reina en el cine de acción real, DC mantiene su liderato en el rubro de las películas animadas caseras de superhéroes. Este año estarán disponibles cuatro cintas, con Batman como el buque insignia.

La primera ya se puede ver. Se trata de ‘Batman: Soul of the Dragon’, tan violenta que no es recomendable para menores de 15 años. Dirigida por Sam Liu, es una mirada alternativa a un Bruce Wayne quien, luego de estudiar artes marciales en el monasterio secreto de Nanda Parbat, se reúne años después con sus antiguos compañeros para detener a un villano.



A los seguidores de Batman les puede resultar divertido ver a un Bruce Wayne que, en lugar de tener su oficina en una empresa, está ubicada en un bar. No hay mayordomos y el batimóvil es más bien una navaja suiza con llantas.



La cinta no está basada en los cómics, así que el guionista Jeremy Adams tuvo libertad para jugar con personajes de DC como Lady Shiva, rescatar a Richard Dragon (creado a imagen y semejanza de Bruce Lee hace 40 años y que aparece en una cinta por primera vez) y ofrecer un colorido homenaje a la cultura pop de los años 70.

La banda sonora, obra de Joachim Horsley, refuerza la sensación setentera del filme por su semejanza con la música disco, aunque el cabello afro de Bronze Tiger no debería dejar dudas de la época en que se desarrolla la aventura.



Aún más atrás en el tiempo, se desarrolla la trama de ‘Justice Society: World War II’, una largamente anhelada película por los verdaderos conocedores de los cómics de la editorial DC. La Justice Society of America es el primer equipo de superhéroes de la historia, creado en 1940 en la revista All Star. En otras palabras, son héroes de la Edad de Oro que por fin podrán verse en un largometraje.



La película, dirigida por Jeff Wamester y que tampoco se basa en alguna trama específica de antaño, se enfocará en el Flash moderno (Barry Allen), quien por accidente viaja al pasado y se encuentra con la Justice Society of America, la cual lucha contra los nazis en plena Segunda Guerra Mundial.



El equipo está conformado por la Mujer Maravilla, Canario Negro, Hombre Halcón, el Flash de esa época (Jay Garrick), Hour Man y el Doctor Destino. ¿Falta alguien? Por alguna razón no consta el primer Linterna Verde.

El estreno de ‘Justice Society: World War II’ se anuncia para el 27 de abril y no será apto para menores de 13 años.



Las dos películas animadas de DC para este año que restan se basarán en el aclamado cómic ‘Batman: The Long Halloween’, de 1996, una de las obras maestras del escritor Jeph Loeb y el artista Tim Sale. La primera estará disponible en agosto, mientras que la segunda podrá verse en octubre, y ambas mostrarán el origen de Dos Caras, uno de los villanos de Gotham.