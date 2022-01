Spotify avisará sobre programas que aborden la covid, ante críticas

Redacción Elcomercio.com

Spotify anunció este domingo, 30 de enero del 2022, que incluirá un aviso en todos sus contenidos donde se hable sobre la covid-19, en respuesta a las críticas recibidas por la emisión del programa “The Joe Rogan Experience“, y que es tachado de promover teorías de la conspiración sobre el coronavirus y de alentar a no vacunarse.



“Estamos trabajando para agregar un aviso de contenido a todo episodio de un podcast que incluya una discusión sobre covid-19″, aseguró el director ejecutivo de la plataforma de música y programas pregrabados, Daniel Ek, en un comunicado en el que también detalla que publicará las normas de difusión de la compañía.



El aviso, asegura Spotify, dirigirá a los oyentes a un “centro covid-19, un recurso que brinda fácil acceso a datos basados ??en datos, información actualizada compartida por científicos, médicos, académicos y autoridades de salud pública de todo el mundo, así como enlaces a fuentes fiables“.



La polémica en torno a Spotify se centra en el programa “The Joe Rogan Experience”, considerado como el podcast más popular de Estados Unidos.



El programa, que se ofrece en exclusiva en esta plataforma después de que Spotify fichase en 2020 a Rogan por USD 100 millones de dólares, ha sido criticado repetidamente por promover teorías de la conspiración sobre el coronavirus y alentar a no vacunarse.



Una carta firmada por 270 médicos y científicos estadounidenses advertía hace unas semanas a Spotify de que estaba permitiendo la difusión de mensajes que dañan la confianza pública en la investigación científica y en las recomendaciones sanitarias.



“Ha habido mucha conversación sobre información sobre covid-19 en Spotify. Hemos escuchado las críticas y estamos implementando cambios para ayudar a combatir la desinformación”, escribió Ek en Twitter, que reconoció que, a pesar de tener reglas para la producción de contenido, no han sido “transparentes” a la hora de que pudieran ser conocidas por todos.



Los últimos en criticar Spotify han sido el príncipe Harry de Inglaterra y su esposa Meghan Markle quienes expresaron su preocupación a la empresa por la desinformación sobre la covid-19 en la plataforma, aunque aseguraron que siguen dispuestos a seguir trabajando con ella, explicó hoy un portavoz de su fundación, Archewell.



El pronunciamiento de los duques de Sussex se produce después de que Neil Young y Joni Mitchell anunciaran que retirarán su música de Spotify como protesta por la emisión del popular podcast de Joe Rogan.



El director ejecutivo de la plataforma también insistió hoy en el compromiso de Spotify por luchar contra la desinformación así como por la educación sobre cuestiones relacionadas con la covid-19.



“Lanzamos varios recursos educativos y campañas para crear conciencia y desarrollamos y promovimos un centro de información global de covid-19”, dijo el máximo responsable de Spotify en el comunicado.