Los uniformes y los textos escolares llegan con retrasos a los estudiantes

En total, 18 361 uniformes se han entregado a los estudiantes de Azuay y Cañar, del régimen Costa-Galápagos. Foto: Cortesía

Lineida Castillo. Redactora (I)

Con el régimen Costa-Galápagos 2022-2023, el Ministerio de Educación (ME) retomó la entrega de uniformes y textos escolares a los estudiantes del sistema público. Pero el proceso de entrega tiene retrasos.

Esa gestión se vio alterada en los dos años de la pandemia por el covid-19. En 2020 no se entregaron uniformes porque los estudiantes estaban en clases virtuales, explicó Gabriel Casañas, subsecretario de Administración Escolar del ME. En 2021, en cambio, la entrega fue minúscula y utilizaron los saldos de kits que se almacenaban en bodega.

De estos se beneficiaron las instituciones que tenían aprobado el Plan Institucional de Continuidad Educativa y que se iban incorporando a clases presenciales.

El kit se compone de dos calentadores, tres camisetas y un buzo-chompa. Esto recibe cada estudiante de los planteles de sostenimiento fiscal ubicados en las zonas urbano-marginales y en parroquias rurales del país.

La entrega es lenta

Los más de 40 estudiantes de inicial de la escuela Gaudencio Vite Ortega, del cantón orense de Santa Rosa, todavía no han recibido los uniformes. “Nuestros niños asisten con su ropita de casa”, comentó Luis Merino, un padre de familia.

Lo que sí recibieron los restantes 175 estudiantes de Educación General Básica de este plantel son los textos integrados.

Según lo planificado por el ME, este material es para la primera fase, que corresponde a los primeros 90 días.

El texto incluye las unidades uno y dos de Lengua y Literatura, Matemáticas, Ciencias Naturales y Estudios Sociales de la malla curricular. Pero han pasado más de tres meses y los docentes siguen con el mismo texto.

La razón es que aún no les llegan los textos por asignatura, que contienen las unidades de la tres a la seis, y que utilizan en la segunda fase del año lectivo.

“No hemos parado. Reforzamos el aprendizaje por los vacíos que dejó la pandemia del covid-19”, mencionó una docente.

Según Casañas, están avanzando con la entrega de los recursos educativos, que priorizó el ME para este 2022 y, a más tardar, terminarán la próxima semana.

En total adquirieron 615 241 kits de uniformes y USD 14 millones de textos para 1,9 millones de estudiantes. El Subsecretario señaló que esto significa el 100% de lo que requieren para el régimen Costa-Galápagos.

La inversión es de USD 15,9 millones en uniformes y USD 13,4 millones en textos escolares. Santo Domingo de Los Tsáchilas, Guayas y Manabí, en ese orden, tienen el mayor número de beneficiarios en textos. En uniformes, en cambio, están Guayas, Manabí y Esmeraldas.

En Guayas, más del 90% de los estudiantes ha recibido los recursos educativos, de acuerdo con el Ministerio de Educación.

Casañas dice que por el tema logístico y la dispersión geográfica, han tenido retrasos en las instituciones que están más distantes. La entrega de los materiales también incluye a los estudiantes de los planteles que siguen en clases virtuales porque las infraestructuras están en mal estado o en reconstrucción.

Al inicio del año, según los datos, eran 151 instituciones y ahora solo son 35, con un aproximado de 9 000 alumnos.

Hace 15 días, la zonal 6 del ME entregó 18 361 kits de uniformes, de los 18 429 planificados para los estudiantes del régimen Costa de Azuay y Cañar. Además, 38 824 alumnos de 333 planteles de las dos provincias recibieron los textos educativos.

Entre los beneficiarios están los 420 estudiantes de la Unidad Educativa Froilán Segundo Méndez, de Zhucay, Cañar.

“Así contribuimos a la eliminación de las barreras de ingreso al sistema educativo”, afirmó Joana Abad, coordinadora zonal.

Según el Subsecretario, para el régimen Sierra-Amazonía ya está lista la asignación presupuestaria por USD 22 millones para uniformes, una cifra superior a lo invertido para la Costa, por la mayor cantidad de estudiantes beneficiarios.

Más de 2 000 artesanos del textil del país se beneficiaron de la elaboración de los uniformes escolares para el régimen Costa-Amazonía. El ME paga a los artesanos calificados USD 26,04 por cada kit. Ellos trabajan de forma individual o en Asociación.

La Ley Orgánica de Educación Intercultural establece que la actualización de los contenidos de los textos se debe hacer cada tres años.

En el inicio del año lectivo, el ME dispuso que las autoridades de los planteles no podrán solicitar el uso de uniformes mientras no haya sido entregado el kit.

En el régimen Costa son 2,4 millones de estudiantes, de los cuales 1,9 millones están en el sistema público y se benefician de los textos. Los uniformes son para alumnos de los planteles rurales.