Testimonio de una víctima: ‘Si nos culpan cuando nos matan, ¿cómo denunciar el stealthing?’

Yadira Trujillo (I)

En California (EE.UU.), la nueva legislación prohíbe el retiro no consensuado del condón durante el sexo. La forma de agresión sexual se conoce como ‘stealthing’ y fue aprobado por los legisladores como una enmienda al código civil. Eso significa que se puede demandar, pero no presentar cargos penales, recogió la BBC.

En Ecuador, la Ley para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres no nombra esta agresión en específico, pero define la violencia sexual como toda acción que implique la vulneración o restricción del derecho a la integridad sexual y a decidir voluntariamente sobre la vida sexual y reproductiva, a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza e intimidación, incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares y de parentesco, exista o no convivencia.

También se establece como violencia sexual a la transmisión intencional de infecciones de transmisión sexual (ITS), así como la prostitución forzada, la trata con fines de explotación sexual, el abuso o acoso sexual, la esterilización forzada y otras prácticas análogas.

La abogada de Surkuna, Ana Cristina Vera, explica que, técnicamente, en Ecuador el stealthing estaría dentro de los tipos de violencia sexual, pero al no estar tipificado en el COIP (Código Orgánico Integral Penal) no se puede sancionar penalmente. “Lo que está tipificado es la violación cuando existe un acto sexual donde hay violencia coerción o intimidación. Se podría decir que existe coerción si se consintió tener relaciones sexuales de una forma (con condón) y se dieron de otra (sin condón), pero veo muy difícil que un juez sancione eso”

Sin embargo, en Ecuador, las mujeres como Johana (nombre protegido) sí viven el ‘stealthing’. Este es el testimonio de lo que la chica que ahora tiene 26 años vivió a sus 22:

“Él no era mi pareja, teníamos sexo casual. En una ocasión se sacó el condón y siguió. No me preguntó, él simplemente lo hizo como si fuera lo más normal del mundo. Yo no me preocupé por quedarme embarazada porque tomaba pastillas, pero él no sabía eso.

En ese momento, la verdad es que no asimilé lo que estaba pasando. Es más, en ese momento ni siquiera lo vi como abuso. Así de desinformada estaba, que realmente seguí con todo. Me tomó un par de años entender lo que pasó. Nadie debería pasar por esa experiencia.

Después de eso, lo vi tres veces más y en la última lo volvió a hacer. Igual no reaccioné. Pensaba que él lo hacía por la supuesta cercanía que teníamos. No éramos pareja, pero su “normalidad” en ese acto me hacía pensar a mí que era normal.

Ahora sé que fue abuso. Él no tenía mi consentimiento. Ahora, con 26 años, entiendo que lo que pasó no es normal, que nadie puede hacer con mi cuerpo nada que yo no consienta.

Esto se debería poder denunciar, pero creo que como sociedad no estamos listos para entender. No existe educación sexual en el Ecuador. Aún seguimos culpando a las víctimas de violación o, peor aún, de femicidio.

Si no nos creen cuando nos violan, si nos culpan cuando nos matan, ¿qué garantía voy a tener denunciando el stealthing?”