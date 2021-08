Alejandro Ribadeneira: ‘La responsabilidad mayúscula del Estado está con la universidad pública’

Yadira Trujillo

El secretario de Educación Superior, Alejandro Ribadeneira, dijo este jueves 26 de agosto del 2021 que “la responsabilidad mayúscula del Estado está con la universidad pública“. Lo mencionó al ser consultado sobre si continuará la disminución de presupuesto para becas en las universidades particulares que reciben fondos del Estado.

Ribadeneira señaló en una rueda de prensa que el fortalecimiento de la educación pública gratuita es el objetivo del presidente Guillermo Lasso. “Allá vamos a seguir caminando”. Por ello, dijo que se distribuyó de forma distinta los recursos del Estado, “fortaleciendo el presupuesto de las universidades públicas”.

El secretario señaló que la oferta de cupos en la educación superior pública se ha incrementado en un 30%. “Hemos pasado de unos 90 000 cupos a 118 000, en tres meses de gestión”.

En su informe para la metodología de distribución de recursos, la Senescyt recomendó al Consejo de Educación Superior (CES) que la participación de las universidades cofinanciadas en el IVA pase del 3 al 0% y se aumente ese porcentaje en las públicas.

Eso implica que ocho universidades particulares que reciben fondos del Estado, exclusivamente para la entrega de becas a estudiantes de escasos recursos, tengan menos presupuesto para ese fin. Sin embargo, las universidades han reiterado que no dejarán de entregar becas.

El secretario @ARibadeneiraE y la subsecretaria Andrea Montalvo visitaron hoy la sede de @lacentralec, en donde conversaron y desearon éxitos a los jóvenes que rindieron el test Transformar; además, supervisaron el normal desarrollo de la evaluación.#Admisión2021 pic.twitter.com/MfLfZJZSd8 — edusuperiorec (@EduSuperiorEc) August 26, 2021

El secretario Ribadeneira dijo que el número de estudiantes afectados por la disminución del presupuesto para becas en las universidades cofinanciadas “va a depender de las mismas universidades. Esos centros tendrán que tomar la decisión. No es que no tienen fondos del Estado. USD 39 millones estamos entregando como Estado ecuatoriano a la universidad particular. No me digan que no tienen fondos para becar a estudiantes”, dijo el titular de la Senescyt.

Además, recordó que todas las universidades particulares, sin excepción, tienen la obligación de entregar becas al 10% de sus estudiantes regulares. Las universidades particulares superan esos porcentajes de becados con sus propios recursos, aseguran sus rectores.

Ribadeneira también dijo que toda institución que reciba fondos del Estado tiene que rendir cuentas. “No es cuestión de que la Senescyt tenga que pedir una auditoría, está bajo las atribuciones de los organismos competentes del Estado. Vamos a actuar dentro del marco de la Constitución y de las leyes, exigiendo transparencia en el uso de los recursos públicos que se entregan a universidades particulares”.