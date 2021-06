Problemas por falta de segundas dosis contra covid-19 de Pfizer se mantienen en puntos de inmunización de Quito

Valeria Heredia T. (I)

Este miércoles 16 de junio del 2021 se registraron inconvenientes en puntos de vacunación anticovid-19 de Quito. ¿El motivo? La falta de segundas dosis de Pfizer-BioNtech.

Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Nacional, tiene 73 años. Acudió al Colegio San Gabriel, en el norte de Quito, para recibir su segunda dosis de esa marca. Llevó su cédula y el comprobante de su cita, que imprimió de la página web lugarvacunacion.cne.gob.ec.

“Llegué cerca de las 10:00. Hice una fila de al menos tres cuadras. Mientras esperaba un funcionario nos comentó que las dosis de Pfizer se acabaron, por lo que debíamos retirarnos”.

La situación provocó malestar en los ciudadanos que estaban en ese sitio. “No hay una planificación ni una organización adecuadas. ¿Para qué nos hacen ir si no tienen las vacunas?”.

Él relata que el 22 de mayo de este 2021, le administraron la primera dosis, en la Unidad Educativa Quitumbe, en el sur de la urbe. En aquella ocasión no tuvo inconvenientes. “Me demoré menos de una hora. No hice fila. Hoy faltó planificación”, opina.

Él acudirá nuevamente a su recinto de inmunización para preguntar si hay o no la dosis, el jueves 17 de junio. “Espero alcanzar a la segunda dosis, ya que así tendré una mayor protección frente a la enfermedad”.

En otros puntos de la capital se registraron situaciones similares. Usuarios de Twitter publicaron videos y fotografías, en las que se observaban filas de personas que esperaban sus segundas fórmulas.

La periodista y escritora, Ana Minga, difundió un video en el que se ve a ciudadanos, en su mayoría adultos mayores, esperando su turno en el Colegio Central Técnico, en el norte. Allí también se habrían acabado las fórmulas de la firma estadounidense Pfizer y su socio alemán BioNtech.

Personas que acudieron por segunda dosis, reportan que regresan a sus casas porque Pfizer ya no tienen y Sinovac solo tienen 40 dosis, esto en el colegio Central Técnico, en Quito. Largas filas. @XimenaGarzon11 @Salud_Ec @fabriciovelav @revistaPlanV pic.twitter.com/MIAwivKLD3 — Ana Minga (@AnaMinga) June 16, 2021

Fernanda, otra usuaria de la red social, escribió que su tía debía recibir la segunda fórmula en el Colegio Nacional Mejía, en el centro. “… hoy le tocaba la segunda dosis pero no hay Pfizer. Es una irresponsabilidad”.

Igual en el Colegio Mejía. Mi tía es una persona con una enfermedad rara. Ya le pusieron la primera dosis y hoy le tocaba la segunda pero no hay pfitzer. Es una irresponsabilidad. @Salud_Ec ¿por qué no informan correctamente que se hará en estos casos? ¿Cuál es el protocolo? https://t.co/ymriLp9UmT — Fernanda (@fer_solofer) June 16, 2021

En horas de la mañana, en la Unidad Educativa Ángel Modesto Paredes, en el sector de La Magdalena, en el sur, ciudadanos protestaban por la falta de las segundas dosis de esta proveedora.

Juan Arévalo, de 59 años, y su esposa Lucila González, de 53, fueron a este plantel educativo para cumplir con su cita. Llegaron antes de las 07:00. “Había unas 30 personas más. Abrieron el colegio y a las 08:30 dijeron que se acabaron las fórmulas de Pfizer. Eso nos llenó de preocupación”, confiesa.

Él y su pareja son diabéticos, por lo que están dentro de los grupos prioritarios de inmunización. “Reclamamos a los funcionarios; les dijimos que no debieron hacernos ir, porque corremos riesgo de infectarnos. Así que exigimos que nos administren la dosis”.

La pareja debió espera más de tres horas para cumplir con ese proceso. “Tuvimos que protestar, pero finalmente nos inmunizaron. Hubo mucha desorganización”.

En el Colegio Andrés Bello, en el norte de la capital, la madre de José Acuña, otro usuario de Twitter, tampoco pudo recibir la segunda dosis de Pfizer. A las 09:00 se acabaron, indicó.

El viernes 11 de junio ocurrió una situación similar en tres colegios de Pichincha: Municipal Benalcázar, Técnico San José (Quito) y Jacinto Jijón (Sangolquí).

En un conversatorio con medios, desarrollado el martes 15 de junio del 2021, la ministra de Salud Pública, Ximena Garzón, fue consultada por este Diario y dijo: “sí tenemos el abastecimiento suficiente de segundas dosis de Pfizer, AstraZeneca y Sinovac. Hacemos un cronograma diario y preciso de las fórmulas que debemos vacunar”.

Sin embargo -señaló- a veces existen ciertos desfases. “La ciudadanía exige la colocación de una marca u otra, por lo que puede haber una ruptura de ‘stock’. Enseguida se corrige, llevamos de otros lugares esas dosis. La ciudadanía debe estar tranquila. Garantizamos que no vamos a poner una vacuna de una y de otra”.

Este Diario consultó al Ministerio de Salud Pública sobre lo ocurrido este miércoles 16. Se espera una respuesta, ya que se ha visto en los vacunatorios que obviamente, los encargados no ceden a los pedidos de la gente. Se les coloca la fórmula asignada, no se puede elegir. Así que no es un argumento señalar que la ciudadanía exige una marca, para explicar que las segundas dosis de Pfizer no se aplican con regularidad, desde el viernes pasado.

Ayer, 15 de junio, llegaron al país, 108 810 dosis de Pfizer, según el Ministerio de Salud.