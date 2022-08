La pandemia y la guerra elevaron el precio de los útiles escolares

El precio del papel y el cartón ha subido más del 50%. Foto: EL COMERCIO

Dayana Vinueza Redactora (I)

Es difícil conocer en cuánto ha aumentado el valor de una lista de útiles porque en cada plantel y en cada nivel educativo piden distintos materiales. Lo que sí se sabe es que el precio del papel y el cartón ha subido en más del 50% debido a la falta de materia prima por la pandemia y la guerra en Ucrania, lo que ha subido el costo de algunos elementos como cuadernos, carpetas, resmas de papel, entre otros.

Juan Cabrera es dueño de Plásticos Israel, una distribuidora de papelería y artículos de oficina ubicada en las calles Bolívar y García Moreno, Centro de Quito.

Este sábado, su negocio lucía abarrotado de padres que, listas en mano, pedían los artículos. A pesar de que el local estaba lleno, Cabrera señaló que ese flujo era normal y que en 2019, antes de la pandemia, solían tener filas de entre cuatro y cinco cuadras unas semanas antes del inicio de clases. “Recién esta semana empezó el movimiento de personas; esperamos con ansias que las ventas se recuperen como antes del problema del covid, porque esto de la virtualidad nos ha pasado factura”, afirmó.

Algunos de los clientes decían que habían comparado precios en otros establecimientos y que en el centro de la ciudad estaban más económicos. Cabrera contó que, en relación con el año pasado, los costos han subido muchísimo por el incremento en las importaciones y el factor económico mundial. “Tratamos de mantener el mismo precio en algunas cosas, para atender de mejor manera a nuestros clientes, pero ya no depende solo de nosotros”.

Aseguró que es difícil estimar en cuánto se ha elevado una lista escolar, porque cada año estas varían y las instituciones piden algunos materiales que otros no piden. “Algunos ocupan cuadernos, otros no; pero aquí se venden listas completas desde USD 25 hasta los USD 100” .

En donde sí se puede calcular el incremento es en productos individuales. Los cuadernos que antes costaban USD 1 ahora se venden en USD 1,75, aseguró Gabriela Maya, de Distribuidora Orgrama, ubicada en el sector de La Ferroviaria y que vende útiles escolares al por mayor y menor.

Bienes escasos

La comerciante afirmó que incluso hay productos escasos a escala nacional como la carpeta de cara transparente. “Si usted me pide una carpeta azul, por ejemplo, no la tengo. Recién estuvieron en proceso de ingreso los aspirantes a la Policía y no había las carpetas que ellos necesitaban y eso ocurre en todo el país”.

Esta carpeta pasó de costar USD 0,60 a USD 0,80. Otros de los productos que escasean en el país es silicón en barra y cartón.

Maya aseguró que frente a 2019, todavía hay un flujo medio de clientes y espera que esto mejore con el inicio de clases. “Para nosotros aún no arranca la temporada, tomando en consideración años previos a 2019. Si tomamos en cuenta 2020 y 2021, las ventas se han incrementado, pero si consideramos 2019, no es el flujo de ventas que solíamos tener”.