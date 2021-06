Presidente Lasso dijo en redes sociales que en 21 días se vacunó a un millón de personas contra el covid-19 en Ecuador

Andrés García (I)

El presidente de la República, Guillermo Lasso, debutó oficialmente en sus transmisiones en vivo a través de las redes sociales Facebook, Instagram y TikTok, para dar a conocer las acciones que ha ejecutado el Gobierno en las tres semanas que lleva al frente de Carondelet.

Lasso logró un alcance de más de 7 000 seguidores bajo este formato (3000 Facebook, 3000 Instagram y 1000 TikTok). El mensaje se transmitió a las 19:00 de este martes 15 de junio del 2021. “Antes se gastaba en una cadena de televisión, con toda la parafernalia, interrumpiendo la libertad de ver lo que quieran”, señaló Lasso.

La transmisión se efectuó en modalidad entrevista y tuvo la conducción de Gustavo Jara. El Jefe de Estado hizo un repaso de las medidas que adoptó desde que llegó a la Presidencia, como derogar el reglamento de la Ley de Comunicación, enviar un nuevo proyecto de Libre Expresión a la Asamblea, o instaurar un Código de Ética para la Función Ejecutiva.

Lasso habló de los últimos Decretos Ejecutivos, que suscribió este martes 15 de junio. Entre ellos, el que dispuso a la Corporación Financiera Nacional que inicie el proceso de liquidación de Seguros Sucre. “Ha sido un foco de corrupción de los últimos 14 años, en los dos Gobiernos anteriores”. El Presidente pidió a las autoridades que contraten seguros a través de procesos competitivos, transparentes, y que se enfoquen en valorar a la “compañía reaseguradora”.

Igualmente habló de la derogatoria del Decreto Ejecutivo 1369 del 3 de mayo del 2017, suscrito por el expresidente Rafael Correa, en el que se extendía el beneficio de seguridad de la Fuerzas Armadas a los hijos de expresidentes y exvicepresidentes de la República. “Eso es inaceptable. No pueden las Fuerzas Armadas estar utilizando recursos en cuidar la seguridad de los parientes del Presidente”. Reiteró que se dio un plazo de 30 días para que se “termine ese privilegio”.

También abordó la denominada “diplomacia de las vacunas”, término con el que se refiere a los esfuerzos para conseguir dosis que permitan cumplir el plan de vacunación 9/100 contra el covid-19. Aseguró que, en aproximadamente 21 días, su administración inoculó a un millón de personas. “El anterior Gobierno tuvo cinco meses y aplicó un millón y medio de dosis”.

La meta es vacunar a nueve millones de personas, en los primeros 100 días de su mandato. Lasso reiteró que actualmente hay 350 recintos electorales que forman parte del plan y que se desplegaron 950 brigadas de vacunación.

Ratificó los acuerdos con la firma china CanSino, para adquirir seis millones de vacunas. Estas fórmulas requieren una sola dosis. Se entregarían en los próximos 60 a 90 días “para acelerar el proceso masivo”. También dijo que llegarán otros tres millones de la también china Sinovac y que el Gobierno está a las puertas de sellar un trato para adquirir las vacunas Sputnik V de Rusia. “Les invito a vacunarse, no duele, apenas queda una pequeña sensación de un puñete en el brazo, no es más de eso unos días. No he tenido efectos secundarios”, precisó el Mandatario.

También habló del plan de retorno progresivo a clases, de los tres bastones de mando que recibió de comunidades de Tungurahua, Chimborazo e Imbabura y de su visita al mercado de Iñaquito. Aseguró que hasta el momento ha liderado cinco Consejos de Seguridad Nacional. “No puedo revelar detalles, pero muy pronto se va a ver las acciones que se han ido adoptando”.

Al finalizar, respondió preguntas enviadas vía redes sociales. En ese segmento ratificó su promesa de otorgar créditos al 1% de interés y hasta 30 años plazo orientados a pequeños agricultores, ganaderos y microempresarios a través de BanEcuador, cuyo nombre cambiará a Banco Nacional de fomento.