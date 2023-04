Joven de Reino Unido se va de viaje con su cita de Tinder y nada era lo que parecía

Una joven de Reino Unido se ilusionó con un hombre de Tinder y descubrió que tenía hijos. Foto: Cortesía Twitter

Redacción El Tiempo (Colombia)

Una joven británica, Madeleine Jaye, hizo match en Tinder con Jason en diciembre de 2022, pensó que había encontrado al hombre de sus sueños, pero al irse viaje descubrió que nada era lo que parecía.

Su historia se viralizó esta semana y este viernes 21 de abril de 2023 se expusieron algunos detalles de este suceso.

La joven mencionó que nunca antes había tenido una cita por medio de la aplicación, pero, aún así, decidió aventurarse, confiar y abrirse a nuevas experiencias.

¿Qué pasó entre la joven de Reino Unido y su cita?

Según contó la joven británica, en diálogo con Kennedy News and Media, no tenía muchas expectativas al inicio. Sin embargo, la conversación con Jason -como dijo llamarse el hombre- terminó por atraparla.

“Estábamos hablando del futuro. Literalmente estuvimos de acuerdo en todo: cuándo queremos tener hijos, cómo queremos que sea nuestra vida, cómo queremos que sea nuestro futuro y coincidimos muy bien”, relató Jaye.

El romance entre Madeleine y el hombre, de 32 años, avanzaba. Los sentimientos afloraron, las charlas fluyeron y el tiempo no hizo más que consolidar su conexión.

Tres meses después de haberse conocido, el 26 de marzo, decidieron irse de vacaciones juntos por una semana a España.

Descubrimiento de la verdad

Una semana después de haber partido a territorio español, aterrizaron de vuelta en un aeropuerto de Inglaterra. Allí lo esperaba mujer furiosa que decía ser la novia de Jason.



“Soy su novia, daré a luz en dos semanas”, le dijo la mujer embarazada a Jaye, mientras sus padres la grababan.

“Literalmente entré en shock... no me lo esperaba... Estaba allí pensando que nos íbamos a casar, y de repente tiene esta vida completamente diferente a mis espaldas”, contó la joven de 22 años.

El hecho de que Jason tuviese novia la sorprendió, pero no tanto como lo que descubrió después: la mujer embarazada le contó a Jaye que no era la primera vez que la engañaba y que, en realidad, el hombre tenía 37 años, no 32 como había dicho anteriormente.

Como si no hubiese sido suficiente, Madeleine halló que Jason tenía un hijo del que no le había contado a nadie. El hombre quiso ponerse en contacto y se justificó diciendo que su expareja tenía problemas mentales y que intentaba atraparlo con un niño.

