Estafador enamoró a joven en Facebook, la endeudó y robó su auto en Colombia

Imagen referencial. La joven se endeudó y compró un auto, para emprender en un negocio que le planteó su pareja que conoció en Facebook. Él la estafó. Foto: Pixabay

Diario El Tiempo (Colombia)

Quien creyó que era el amor de su vida la estafó y la dejó con una deuda de miles de dólares. Una joven confió en un hombre que conoció en Facebook, pero su pareja la endeudó y robó su auto en Colombia.

Lo que comenzó como una conversación en las redes sociales se convirtió en una pesadilla para una ibaguereña. La mujer confió en un hombre que la enamoró y solicitó un préstamo por 40 millones de pesos (USD 9101,22, al cambio de este 14 de abril) para emprender un supuesto negocio juntos. Ahora la mujer entabló una demanda que ya está en manos de la Fiscalía.

Esa ilusión de tener un negocio juntos se convirtió en una pesadilla, pues el hombre desapareció con el dinero del préstamo y con un vehículo modelo 2023 que también le hizo comprar a esta joven. Esta es la historia del supuesto estafador de Tinder colombiano.

La denunciante, quien decidió proteger su identidad y a quien llamaremos Tatiana*, le dijo a El Tiempo que lo conoció por medio de Facebook en mayo de 2022: "Estaba interesado en un apartamento que yo iba a arrendar. Finalmente, pues no lo tomó y ahí seguimos hablando. Se mostró como una persona muy decente, muy cordial".



El hombre decidió viajar desde Bogotá hasta Ibagué a conocer a Tatiana a la que le robaría más que el corazón. Ella, enamorada, lo recibió en la ciudad y comenzaron a compartir como una pareja.

Pasaron unos meses y este hombre le propuso un emprendimiento con árboles de Navidad, luces y algunos objetos traídos de China para vender en diciembre de 2022. La idea no sonaba mal, pues él le había dicho que iba a poner parte del dinero y que ella tenía que pedir un préstamo para traer los objetos restantes.

Creyó en la palabra de este hombre que la conquistó, Tatiana accedió a pedir un préstamo por 40 millones de pesos (USD 9101,22), que utilizaría para sacar una supuesta bodega.

Deuda para negocio fallido

"Yo nunca vi resultados, nunca vi ventas. Solo eran pérdidas y pérdidas. Yo nunca supe dónde vivía él, porque nos veíamos en restaurantes y en lugares públicos. Creía en la buena fe de él, pues me decía que era abogado en Bogotá", le dijo Tatiana a El Tiempo tras una denuncia que inicialmente fue publicada en el periódico El Nuevo Día.

Este idilio de amor se fue convirtiendo en una pesadilla para esta joven ibaguereña, pues no veía resultados del supuesto emprendimiento que le había propuesto este hombre. Al reclamarle, él solo le decía que el negocio no había dado frutos.

"Decía que la importación llegó tarde, que llegó en noviembre de 2022 y las personas interesadas en la mercancía ya no la iban a comprar. Todo fue mentira tras mentira".

Pero, aún enamorada y confiando en este hombre decidieron sacar un vehículo, un Renault Kwid blanco 2023 que se cotiza entre lo 48 y los 54 millones de pesos en Colombia (USD 12 286,65, al cambio de este 14 de abril). "Supuestamente era para la empresa, para movilizar algunos productos Led y muestras", contó. El carro lo usa solo el hombre.

El hombre se desapareció

Luego de sacar el auto en octubre de 2022, el hombre se llevó el carro y el dinero de Tatiana. A pesar de que hablaban por las redes sociales, ella desconocía su paradero. "Me decía que el negocio iba a resultar, que esperara, que iba a salir todo en diciembre y que nos iban a devolver la plata para volverla a invertir".



"Yo creí todas sus mentiras por ingenua". La última vez que se vieron fue en octubre de 2022 y desde allí solo tenían comunicación por WhatsApp. En esa aplicación la bloqueó a inicios de 2023.



"Desde el 8 de marzo se perdió y yo le escribía para que me devolviera el dinero y pagara las cuotas del carro, pues solo se pagaron dos. Según me decía, eso quebró y China devuelve el dinero hasta junio de este año. Yo ya no tengo en dónde contactarlo".

Ahora, Tatiana debe más de 70 millones de pesos (USD 15 927,14) por lo que decidió interponer una demanda ante la Fiscalía contra este hombre por el delito de estafa. La víctima espera a que se comunique, nuevamente, con ella y le responda por el dinero y el vehículo.

Otras noticias

Visita nuestros portales: