94 726 estudiantes fueron trasladados al sistema público

Los planteles educativos de la Sierra y la Amazonía se disponen a recibir a los estudiantes habilitados para asistir a las clases. Foto: Patricio Terán / EL COMERCIO.

Lineida Castillo. Redactora (I)

Desde el inicio de la pandemia, el número de traslados de estudiantes entre planteles educativos aumentó. En lo que va de 2022, el Ministerio de Educación (Mineduc) ha atendido 312 805 cambios correspondientes al régimen Costa, Sierra y Amazonía.

En el Litoral, esta fase se realizó en marzo, mientras que en la Sierra y Amazonía empezó en julio de 2022.

Del total de cambios, 94 726 son de estudiantes que migraron de planteles particulares y fiscomisionales a públicos.

En 2020, cuando se inició la emergencia sanitaria por el covid, fueron 120 000 escolares, según un informe de Unicef.

Otros traslados también se dieron en estudiantes del mismo régimen fiscal. Sucedió porque se cambiaron de domicilio dentro del cantón o en otra provincia.

Unicef refirió como principal causa la difícil situación económica que viven las familias, por el desempleo o debido a la reducción en los ingresos.

Además, identificó que 90 000 estudiantes abandonaron los estudios entre 2020 y 2021.

Los traslados de este año se realizaron en línea, a través de la página del Mineduc, y la primera fase se cerró el 31 de julio.

Guayaquil, Samborondón y Durán se ubicaron en primer lugar, con 31 789 cambios.

Le siguen la Zonal 5, que corresponde al resto de cantones del Guayas, Bolívar, Los Ríos, Santa Elena, Galápagos, con 23 396 traslados; y la Zonal 4, de Manabí y Santo Domingo de los Tsáchilas, con 14 331.

Mientras que con menos demanda de traslados están la Zonal 9 (Distrito Metropolitano de Quito), con 105 solicitudes atendidas, y la Zonal 2, compuesta por el resto de Pichincha, Napo y Orellana, con 592.

Alivio económico para padres

El 1 de septiembre, los dos hijos de la azuaya Narcisa Guzmán ingresarán a un colegio fiscal de Cuenca.

Ellos se venían formando en uno particular, donde pagaban USD 280 mensuales por las dos pensiones. Guzmán contó que perdió su empleo en junio de 2020. Desde entonces no ha encontrado algo fijo y está dedicada a la venta de bisutería.

El año anterior dejó de vender hasta tres meses y le notificaban por las deudas.

Para ella, eso era incómodo y no estaba en sus planes este traslado. “Siempre creí que el sistema educativo público tiene más deficiencias y retrasos en relación con el particular, pero no tengo otra alternativa”, argumentó.

Para el docente y presidente de la UNE de Azuay, Rubén Lema, esto aumenta la presión sobre la educación pública, que enfrenta carencia de docentes, problemas en la infraestructura y falta de creación de nuevos planteles.

Lema indicó que en 2019 eran 172 000 maestros en el sistema público y para 2022, según los datos abiertos del Mineduc, son 144 625.

La Cartera de Estado informó que las necesidades de docentes se atenderán de acuerdo con los requerimientos y a través de los concursos Quiero Ser Maestro, que ya están en marcha.

Para el gremio de docentes, atender el aumento de población estudiantil demanda de al menos 2 000 profesores, sin contar con los 6 000 que no han sido cubiertos por las jubilaciones, renuncias y contratos ocasionales.

Cronograma

Para el período Sierra-Amazonía, la primera fase de traslados se cumplió del 21 al 30 de julio y la segunda será 20 al 24 de agosto.

El padre de familia debe solicitar el cambio a través de la página web https://juntos.educacion.gob.ec/ o llamar a la línea gratuita de lunes a viernes, en horario laborable.

Este aplicativo es una herramienta dirigida a todos los estudiantes que ingresan por primera vez al sistema educativo público.

Contiene toda la información de los estudiantes registrados en planteles fiscales, educación ordinaria, modalidad presencial y a distancia en cualquiera de las jornadas.

En el Ecuador existen 4,3 millones de estudiantes, de los cuales 3,3 millones están en el sistema público.

Movimientos

El traslado de los estudiantes se hace entre las instituciones educativas del mismo régimen, del mismo sostenimiento o de particular a fiscal.

En el régimen Costa-Galá­pagos hubo 165 000 traslados ordinarios en general, cuyas clases empezaron el pasado 6 de mayo.

En este año, 218 078 estudiantes se cambiaron de planteles, dentro del mismo sistema educativo público. Esto se da más por razones de cambio de domicilio de los padres.

Los cambios se reflejarán en el régimen Sierra a partir del inicio de clases del período 2022-2023. Las clases se iniciarán el 1 de septiembre. Hasta el 17 de agosto los padres debieron matricular a sus hijos en todos los niveles.