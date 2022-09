Ecuador reporta unos 2 000 casos de covid-19 por semana

En el centro comercial El Coral, en el sur de Quito, se ubica un punto de vacunación. Foto: cortesía Ministerio de Salud

Elena Paucar. Redactora (I)

La tendencia se ha mantenido durante septiembre. Cada semana, en promedio, el país ha registrado unos 2 300 casos de covid-19. Es una cifra baja si se compara con los datos del último repunte, que solo en una semana acumuló 17 400 notificaciones (a mediados de julio).

El subregistro no permite tener números más exactos. Son casos que pueden ser positivos, pero no han sido confirmados por pruebas de laboratorio y no son agregados a los informes oficiales.

Sin embargo, la disminución coincide con las bajas estadísticas de atenciones hospitalarias. Ayer, 23 de septiembre del 2022, el Ministerio de Salud (MSP) registró 48 pacientes en UCI y 104 en hospitalización por coronavirus.

Aunque el escenario es alentador, las autoridades sanitarias insisten en no descuidar las medidas de bioseguridad. Además, recomiendan completar los esquemas de vacunación ante posibles escenarios de riesgo de aumento de contagios por variaciones climáticas al finalizar el año y las festividades de diciembre.

1 500 puntos de vacunación

Este 24 de septiembre se retomó la minga de vacunación Yo me refuerzo, contra el covid-19. El Ministerio de Salud habilitó 1 500 puntos de inmunización y 2 000 brigadas móviles recorren zonas rurales.

El objetivo del Gobierno es alcanzar el 90% de cobertura con el primer refuerzo hasta finalizar el mes. El 42,83% de la población mayor de 12 años de edad contaba con esta tercera dosis hasta el pasado jueves. Son 7,1 millones, mientras que 1,9 millones de ecuatorianos han accedido al segundo refuerzo.

Las brigadas móviles del MSP recorren Sucúa y Logroño, en Morona Santiago. La provincia alcanza el 67% de cobertura con la primera dosis contra el covid-19. Foto: Ministerio de Salud

Uno de los problemas en el avance de la campaña es la preferencia por determinadas marcas de vacunas. Desde el MSP insisten en que todas las vacunas administradas en el país evitan el desarrollo de cuadros graves de coronavirus.

En un comunicado especifican que según una evaluación de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) se corroboró la efectividad de las fórmulas. “Este análisis demostró que, a mayor número de dosis mayor protección para evitar hospitalizaciones en la unidad de cuidados intensivos y fallecimiento”.

Baja cobertura en el continente

La OPS advierte que cada día mueren unas 4 000 personas por covid-19 en la región de las Américas. La baja cobertura de vacunación, especialmente en países caribeños, es una de las principales causas.

El organismo ha pedido a los países intensificar las campañas de inmunización, ya que algunos territorios siguen estancados con bajos índices en los esquemas iniciales. La directora de la OPS, Carissa F. Etienne, instó además a los países a mantener el rastreo de casos y los estudios genómicos para detectar nuevas posibles amenazas.

“Si nos limitamos a dejar que el virus se siga propagando sin control, los riesgos son importantes. La transmisión activa puede llevar a que surjan nuevas variantes, y es necesario que extraigamos enseñanzas del pasado y estemos preparados para responder a nuevos aumentos en los casos”.

Más noticias de Ecuador: