Ciudadanos piden que no se descuide la vacunación contra el covid-19

Vacunación contra el covid-19 en el Centro de Salud número 1 del Centro Histórico. Foto: Patricio Terán / El Comercio

Yadira Trujillo (I)

Entre los ciudadanos que se vacunaron contra el covid-19, este sábado 3 de septiembre del 2022, hay una opinión en común. Todos creen que las medidas de cuidado se han relajado desde que bajaron los contagios, pero que no se debe descuidar la vacunación, ya que la pandemia no ha terminado.

En Quito, este sábado estuvieron abiertos 14 puntos de vacunación y mañana, domingo, funcionarán 9. Uno de los puntos fijos de la capital es el Centro de Salud Centro Histórico. A este acuden a diario alrededor de 150 personas a partir de los 3 años para colocarse cualquiera de las dosis contra el covid-19 y sus respectivos refuerzos.

Verónica Corrales es una de las personas que acudió este sábado. La ciudadana no vive en el centro de la ciudad, pero fue a esa zona a realizar una gestión personal. Cuenta que al pasar por el centro de salud quiso averiguar si ya podía acceder al segundo refuerzo y le dijeron que sí, por lo que decidió vacunarse. “Todo el mundo está relajado, pero hay que seguirse cuidando. Yo lo hago, por eso a mí no me ha dado covid-19 ni una sola vez”, contó Corrales.

Tras colocarse la dosis de la marca china Sinovac, Emily Beltrán también contó que en ese mismo punto de vacunación acudió a ponerse el primer refuerzo. “Aproveché que vine a pasear en el centro para ponerme el segundo”. Ella coincide en que es necesario colocarse las dosis necesarias, pese al relajamiento en el país. Además cuenta que tiene familiares que trabajan en el área de salud y aún reciben pacientes por covid-19.

Vacunación para niños

En Ecuador, los niños fueron los que más se contagiaron de covid-19 durante el último brote ocurrido desde junio. Las cifras se elevaron en los menores de 3 años, que todavía no pueden acceder a la vacunación contra la enfermedad. Los síntomas en ellos son intensos, incluyen fiebre alta y persistente durante los primeros días, además de tos, congestión nasal y diarrea.

El pedido del Ministerio de Salud (MSP) es que se lleve a los niños a partir de 3 años para que reciban sus respectivas dosis. La titular de la Cartera de Educación, María Brown, hizo el mismo pedido para precautelar la salud de los niños que retornaron a clases presenciales en el régimen Sierra este 1 de septiembre.

Diana Ilaquiche fue al Centro de Salud Centro Histórico este sábado para vacunarse con el segundo refuerzo junto a su padre. Ambos recibieron dosis de Sinovac mientras sus hermanas de 8 y cuatro años permanecieron en la sala de espera. La joven contó que las niñas también cuentan con sus respectivas dosis anticovid.

“La gente tiene que venir a vacunarse para que no nos contagiemos hasta llegar de nuevo al encierro”, dijo Ilaquiche. En este punto de vacunación de la capital no se registraron filas ni una alta concurrencia. Los ciudadanos llegaban cada tanto hasta el tercer piso de esa casa de salud, portando su cédula de identidad.