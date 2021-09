841 256 personas reciben el bono de USD 50; la lista será depurada

Amanda Saquinga vive con su esposo y sus tres hijos en esta habitación, en el barrio San Francisco, a un lado de Guápulo, en el Oriente de Quito. Dejó de recibir el bono de USD 50, actualmente está desempleada y su esposo no tiene un empleo fijo como albañil. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO

Francisco Sanquinga, de 81 años, no escucha, no habla ni camina. Dejó de recibir el Bono Joaquín Gallegos Lara de USD 240 al mes, tras la muerte de su padre. Hoy recibe una mensualidad por un seguro de su difunto padre, que no cubre sus necesidades. Foto: Julio Estrella / EL COMERCIO