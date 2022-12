¿Año nuevo, trabajo nuevo? 6 errores del currículum que debes evitar

Un currículum u hoja de vida debe ser de máximo tres hojas. Foto: Freepik

Redacción Elcomercio.com

Para algunas personas empezar el nuevo año equivale a buscar un empleo mejor o conseguir uno, siendo el principal recurso para exponerse al empleador el currículum vitae (CV) u hoja de vida.

A tres días de iniciar el 2023, es posible revisar el documento o ponerlo a punto, el miso que debe ser claro y breve para que el encargado de leerlo le tome poco tiempo.

Según James Reed, presidente del proveedor de servicios de contratación The Reed Group, los reclutadores escanean los CV durante unos siete segundos con la finalidad de descartar candidatos no aptos.

Consejos para evitar errores en el currículum

-Extensión del CV

Resumir toda la experiencia de tu vida entre dos y tres páginas. “Menos es más en un CV ahora porque tenemos LinkedIn”, dice Shelley Cane, quien trabaja en el servicio de personal Robert Half.

-Estilo de presentación del CV

El diseño puede mostrar personalidad, pero aquellos que son difíciles de leer hacen que el proceso sea más largo, desanimando a los reclutadores. Aconsejan usar Arial o Calibri porque son “muy simples”.

-Diseño de la hoja de vida

Expertos recomiendan una plantilla de "CV clásico", que enumera el empleo en orden cronológico inverso con la educación debajo.

Aunque para los recién graduados, las personas que tienen grandes brechas en el empleo o que están cambiando de profesión se puede resaltar otros aspectos como sus habilidades.

-¿Se debe incluir aficiones o intereses?

Recuerde todo lo que se coloca en su CV es intencional y relevante. Piense si el pasatiempo se presta para el trabajo en sí antes de incluirlo.

-Enviar el CV

Expertos mencionan que si su hoja de vida la envía por correo incluya una línea de asunto y conozca de antemano si están buscando trabajadores o no. La idea es no enviar a cualquier y en busca de trabajos que no existen.

-¿Se debe poner carta de presentación o no ?

No hay una respuesta exacta, se consideran que si no la piden se debe evitar. Aunque las cartas de presentación pueden agregar un poco de personalidad.

En lo que se concuerda es que tanto el CV como LinkedIn deben estar actualizados y con información más concisa.

