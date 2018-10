La sensibilidad dental puede tratarse

LEA TAMBIÉN

A escala global, en promedio dos de cada diez adultos entre los 22 y 44 años sufre de sensibilidad dental, según un estudio de la Revista de Investigación Dental y Craneofacial. La falta de una rutina de limpieza, las dietas ricas en bebidas ácidas y azucaradas, el uso excesivo de blanqueamientos caseros y las enfermedades bucales son algunos de los factores que estimulan el desarrollo de este padecimiento.

De acuerdo con la endodoncista Jenny Guerrero Ferreccio, la sensibilidad dental se detecta cuando el paciente reacciona negativamente ante tres tipos de estímulos externos: térmicos (bebidas calientes o frías); químicos (sustancias ácidas o dulces); mecánicos (cepillado o tacto dental). En estos escenarios, la per­sona sufre un dolor agudo y breve en el momento de comer o beber algo.



Según el odontólogo Martín Armijos, uno de los factores que ha agudizado este ­malestar es la popularización de tratamientos caseros de blanqueamiento dental. Por ejemplo, el especialista destaca el uso de carbón activado, un procedimiento que en el último año invadió plataformas como YouTube e Instagram y puso en la escena digital miles de sonrisas negras que pro­meten, aparentemente, el blanco perfecto y la sonrisa ideal.



Sin embargo, este popular tratamiento está bajo análisis de los odontólogos porque consiste en una solución muy abrasiva para la estructura de los dientes. Así lo describen científicos que trabajaron en el estudio ‘Surface changes of enamel after brushing with charcoal toothpaste’ (Cambios en la superficie del esmalte dental luego de la limpieza con pastas de carbón activado), publicado en el Journal of Physics. Ellos destacan que esta práctica puede dañar la capa externa del diente, por lo que se expone la dentina (que es de color amarillo) y permite la aparición de caries y una alta probabilidad de desarrollar sensibilidad dental a largo plazo.



Para las personas que sufren esta condición existen dos soluciones que van de la mano. A nivel médico, Guerrero destaca el “uso de bloqueadores de los túbulos dentinarios expuestos y bloqueadores mecánicos en el área como resinas, compómeros u otros productos que liberen flúor, proporcionando función y estética”. A estos se suman tratamientos para casa que consisten básicamente en el uso de dentífricos con fórmulas para la hipersensibilidad.



En estos casos, los especialistas recomiendan que la visita al odontólogo debe ser, por lo menos, anual. Además, el paciente deberá usar cepillos que tengan filamentos suaves, ya que no afectan a la capa externa de los dientes y cuidan el desgaste del esmalte natural.