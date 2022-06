Alerta en el país por el abandono del esquema de vacunación infantil

Los centros de salud, como el tipo C de Bastión Popular, en Guayaquil, revisan si los carnés de vacunación tienen los esquemas al día. Foto: Enrique Pesantes / El Comercio

Elena Paucar. Redactora (I)

Para que las vacunas sean efectivas y útiles deben apuntar al 95% de cobertura mínima. Es el porcentaje ideal para alcanzar inmunidad colectiva ante una enfermedad inmunoprevenible. Pero esa cifra está lejos para muchos de los menores de nueve años que requieren el esquema regular de vacunación.

El informe de indicadores de la Estrategia Nacional de Inmunizaciones, publicado por el Ministerio de Salud Pública (MSP), revela cifras rojas. Por ello se activó un plan intensivo hasta agosto para poner al día los carnés. Los atrasos son evidentes en las dosis para prevenir sarampión en menores de un año. En 63 cantones, que acogen a 116 328 niños, la cobertura está por debajo del 50%.

La lucha contra la poliomielitis activa otra alerta. Su aplicación no pasa del 50% en 16 de los 221 cantones del país; en estos territorios viven 4 806 niños que por su edad necesitan esta vacuna. En otros 82 cantones -que agrupan a 189 936 menores- no pasa del 79%.

La tasa de deserción de la fórmula pentavalente es del 21% en Orellana, 19% en Sucumbíos y 18% en Pichicha. Inmuniza contra tosferina, difteria, tétanos, influenzae tipo B y hepatitis B.

Cristina Aldaz es la gerente institucional de la Gestión del Plan Nacional de Vacunación y reconoce que la situación es preocupante porque países vecinos ya han reportado brotes de enfermedades por años bajo control gracias a las vacunas.

Hay alertas epidemiológicas por difteria en Colombia y brotes de sarampión en comunidades amazónicas de Brasil que son altamente móviles. “Un caso de sarampión es un brote. Su índice de transmisibilidad es muy alto. Si sumamos la desnutrición infantil, puede ser grave”.

El 2021 tuvo un saldo negativo. Las 23 dosis que se deben aplicar hasta los nueve años de edad no pasaron el 78% de cobertura. Y entre enero y abril de este año el mapa del país se tiñe de rojo porque los refuerzos de DPT (difteria, pertussis y tétanos) y contra el poliovirus, que deben cumplirse a los cinco años de edad, no pasaban del 20%.

Se vacuna menos en el mundo

El descenso no es nuevo. Las curvas de vacunación vienen cayendo desde 2012 en el planeta. La pandemia ahondó el problema. Aldaz añade otras trabas locales como un bajo presupuesto. “Entre 2019 y 2020 -apenas USD 7 millones para vacunas- sumada a la disolución del Programa Ampliado de Inmunizaciones para anexarlo a una dirección del MSP.

Como parte de la campaña para bajar las cifras de abandono recorren guarderías, escuelas y con brigadas visitan comunidades, incluso en medio del paro.

En los centros de salud también están atentos a revisar los carnés. El viernes Karim recibió tres pinchazos -entre ellos la dosis contra sarampión, rubeola y paperas- y algunas gotitas para evitar las enfermedades gastrointestinales causadas por el rotavirus.

Para María Carolina Quines, infectóloga pediatra, las bajas coberturas amenazan con un retroceso en logros históricos para el país. En Ecuador no hay casos de poliomielitis desde 1990, desde el 94 no hay difteria, desde el 96 no hay sarampión autóctono y desde el 2004 no hay reportes de rubeola congénita. “Se dice que las vacunas, muchas veces, son víctimas de su propio éxito”, asegura la especialista, porque al no tener estas enfermedades por años se cree que no se presentarán más. “No es así -aclara-. No se presentan porque había coberturas adecuadas, pero si disminuyen las coberturas como en estos últimos años, tarde o temprano aparecerán”. Por eso recomienda visitar los centros de salud, donde el personal aplicar las dosis retrasadas.

En el Ecuador

El esquema de inmunizaciones incluye biológicos que protegen contra más de 20 enfermedades. El país implemento el calendario de vacunación de manera gratuita desde el año 1970.

13 dosis se deben aplicar durante el primer año de vida, según el calendario local. Otras seis dosis cubren hasta los 23 meses y a los cinco años se debe completar dos refuerzos.

El esquema también incluye dosis contra el virus de papiloma humano, para la prevención el cáncer de cuello uterino. Esta se aplica a niñas de nueve años pero en 2021 su cobertura no superó el 28%.

Desde octubre de 2021 el MSP flexibilizó las pautas de vacunación. El personal de salud está capacitado para aplicar las dosis con retraso.

En el mundo

Cada año las vacunas previenen cinco millones de muertes en el mundo. La OMS lanzó la Agenda de Inmunizaciones 2023 para apoyar a los estados miembros a mejorar sus coberturas vacunales.

Entre 2019 y 2020 la cobertura mundial cayó del 86% al 83% por la pandemia. Se calcula que 23 millones de niños menores de un año no recibieron las vacunas básicas, la cifra más alta desde 2009.

Dos casos de polio salvaje activaron este año alarmas en la lucha contra la enfermedad erradicada en gran parte del mundo. Los reportes surgieron en África y representan riesgo de reintroducción del virus. El 25% de niños y niñas no recibió vacunas completas en Latinoamérica y El Caribe.