El cantante puertorriqueño Bad Bunny sorprendió al público con su nuevo álbum ‘Debí tirar más fotos‘. Su más reciente producción tiene 17 temas en los que reivindica la esencia cultural de Puerto Rico.

Desde su lanzamiento, el álbum causó revuelo por la integración de ritmos caribeños tradicionales, fusionados con letras que evocan memorias de quienes han vivido en la Isla del Encanto.

El prestigioso medio Rolling Stone calificó a ‘Debí tirar más fotos‘ como un ‘Clásico Instantáneo’ y otorgó una puntuación perfecta.

Bad Bunny's 'Debí Tirar Más Fotos': INSTANT CLASSIC ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️



On his sixth album @sanbenito brings listeners along for 17 songs that traverse Puerto Rico’s rich kaleidoscope of genres.https://t.co/smFyfFYmlb pic.twitter.com/LgtQB2QBUo