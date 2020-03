¿Se puede tener relaciones sexuales durante la pandemia del covid-19?

LEA TAMBIÉN

Una de las principales recomendaciones frente a la pandemia del nuevo coronavirus es mantener distancia y evitar saludarse con un beso o apretón de manos. Pero qué sucede con las parejas que ahora pasan más tiempo en casa y quieren tener relaciones sexuales, ¿es recomendable tener acercamientos en medio de la crisis sanitaria?.

Si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha dicho nada sobre las relaciones sexuales, el Departamento de Salud de la ciudad de Nueva York publicó una guía con consejos para disfrutar de la sexualidad mientras también se protegen del coronavirus y la llamó 'El sexo y el coronavirus (covid-19)”.



Según la OMS, una de las formas de contagio es a través de las gotículas que una persona infectada expulsa cuando tose o estornuda, sin embargo, menciona el documento, aún no hay pruebas de que se encuentre en el semen o en el flujo vaginal, "ninguna de las cepas conocidas del coronavirus se ha contagiado a través de las relaciones sexuales".



De acuerdo con información de Infobae, el manual también explica que la “pareja sexual más segura” es la misma persona, por lo que masturbarse no esparcirá el virus, si se lavan las manos y cualquier juguete sexual antes y después del acto.



Otro de los consejos de la guía es que si las relaciones son con alguien más, la mejor opción es hacerlo con la persona con quien vive. “Tener contacto cercano —incluyendo sexo— con un círculo pequeño de gente, ayuda a la prevención del nuevo coronavirus”.



También hay recomendaciones para las personas que conocen a parejas sexuales en línea y señala que "lo mejor es poner pausa a este tipo de actividades y considerar la citas por videos, sexting o chats".



El doctor Peinado, cirujano urólogo especialista en próstata, peyronie y medicina sexual, explicó al sitio español ABC que si la pareja no tiene síntomas y tampoco tiene antecedentes de exposición al virus, el sexo con precauciones es una buena opción en tiempos de coronavirus, aunque aconseja no besarse.



Por el contrario, si se ha detectado la enfermedad, el consejo es que se aíslen y extremen las medidas de higiene con lavado de manos continuo, no compartir el baño ni ningún material de uso común y, lógicamente, no tener relaciones sexuales.



El especialista menciona que el virus se puede transmitir a través de las heces de personas infectadas, por lo que se debe evitar la práctica sexual oral-anal.



Peinado también explicó al medio que si tiene relaciones con su pareja, debe intentar posturas que minimicen la transmisión aérea como son las posturas en las una de las personas dé la espalda al otro, y use mascarillas si lo cree conveniente.



El lavado de las manos antes y después del sexo es más importante que nunca, indica el médico y agrega que si su pareja tiene alguna enfermedad significativa (enfermedades pulmonares, cardíacas, cáncer o enfermedades del sistema inmune) que pueda empeorar la infección por el covid-19, debe abstenerse de tener relaciones sexuales.