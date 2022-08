Otter, gatito estadounidense, que debe usar casco para no morir

Un centro de protección animal estadounidense compartió en redes sociales la imagen de un gatito con un casco hecho a su medida y provocó conmoción entre los internautas.

En la publicación señalan que el objeto sobre la cabeza le permite evitar que se lastime,debido a que su cráneo no se formó por completo al momento de nacer y parte de su cerebro quedó expuesto, informa RT.

El gatito se llama Otter y vive en el centro de rescate de animales Baby Kitten Rescue, en Los Ángeles.

Meet one of my favourite internet cats, Otter.



Otter is a kitten who has a hole in their skull and needs a little helmet to protect their brain while they wait for surgery.



Otter is an angel. Everyone should see Otter. 🥰



📸 @/babykittenrescue on IG pic.twitter.com/qGeJqVUyDU