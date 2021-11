La lista de deseos de un abuelo ‘rompe’ corazones en Twitter e Instagram

Redacción Tendencias (I)

“Le he pedido a mi abuelo una lista de cosas que le hacen feliz y me encuentro personalmente destrozada”. Esa es la frase que Raquel Moralss -una usuaria de Twitter– escribió en su cuenta el pasado 3 de noviembre del 2021 y que se hizo viral este 7 de noviembre. Desde el primer día ha recibido docenas de reacciones. La mayoría de los usuarios de esa red social se muestran conmovidos por las notas que entregó el abuelo a su nieta.

“Las mejores cosas de la vida, no son cosas”, escribió Katherine Hepburn Grant en Instagram, después de que el Diario ABC de España publicara las hojas de papel cuadriculado en las que el adulto mayor plasmó las cosas que le hacen feliz.

En las dos carillas escribió: “Cuando voy a Huelva para ver a mi hijo y nietas”. “Despertarme por la mañana y ver a mi mujer junto a mí”. “Tocar la guitarra, y cantar lo poco que sé, por las tardes”, “Conducir mi coche y viajar”, “En el verano irnos a la playa”, “Bajar a la terraza del bar a desayunar en verano”, “Merendar alguna tarde en el bar churros y chocolate”, “Cuando nos llaman por teléfono los hijos, que no son muchas veces”, “Hacer algo en el piso, arreglar cualquier cosa que me salga bien”, “Cuando nos juntamos todos, hijos y nietos, para comer en un bar”.

La iniciativa de esta joven motivó a otras personas a imitarla. Dos usuarios (una pareja) de Instagram incluso se prometieron hacer una lista parecida cuando lleguen a ‘viejitos‘. Una forma -sin duda- de mantener presente esos detalles que le dan un verdadero sentido a la vida.



En Twitter, el mensaje que compartió Raquel Moralss cuenta ya con 202,3 mil Me Gusta, y las reacciones siguen. Una, de las más comentadas es la de la usuaria @Claritta _1703.



Después de compartir la lista de las cosas que le hacen feliz a su padre escribió: “Yo no sé si amar al mío o reírme por no llorar”. Su papá escribió esto: “Dormir en tu cama. Que no haya nadie en casa, Comer pulpo, Tener vacaciones, Que os vayáis tu hermana y tú de casa, Me toque la primitiva, Tomar una cerveza, Comer churrasco, Comer cualquier cosa”.

La usuaria @VanessaGM22 le respondió: “Jajaja iba a poner que todos los papás siempre responden primero coincidiendo alabando a los hijos, pero el tuyo me ha roto los esquemas jajajaja qué bueno jejeje”.