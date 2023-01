Monigotes gigantes elaborados por ecuatorianos siguen acaparando la atención a escala internacional, especialmente de famosos que han reconocido en redes sociales el trabajo de los artesanos.

Una de las reacciones más viralizadas fue la del integrante de la banda de rock estadounidense Kiss, Gene Simmons, quien expresó su admiración por un monigote fabricado en su honor en la ciudad de Guayaquil.

El muñeco de papel fue elaborado por el artesano Edwin Carpio, quien tiene como tradición realizar gigantes de la época de los años 80. La obra es parte de la denominada Ruta de los Gigantes, que cada fin de año se levanta en el Suburbio de la urbe porteña.



El 'año viejo' de Kiss está ubicado en el sector de la calle Alcedo y la 15. Llama la atención su altura, el movimiento, música y luces que magnifica la obra. Y eso lo reconoció Simmons al retuitear y darle like a una publicación de un fan que muestra al monigote en acción.

Inmediatamente a la reacción de Simmons, los fanáticos ecuatorianos aprovecharon la oportunidad para expresarle su cariño e invitar a la banda a visitar el país. Desde ese entonces el artista ha hurgado más en la tradición de fin de año en Ecuador.

El 2 de enero, Simmons también reaccionó a un video de fanáticos compartiendo y tomándose fotos con la banda tributo de Kiss en Ecuador.



As I said, Ecuador rocks. People having fun with some good lookin’ KISS fans. https://t.co/sm7RyARh1k