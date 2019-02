El presupuesto para la protección ambiental cayó 34%

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El presupuesto de este año para el Ministerio del Ambiente (MAE) y de la Secretaría Nacional del Agua (Senagua) presenta una reducción del 33,78% respecto al 2018. El año pasado, ambas instituciones recibieron el mayor volumen de recursos desde 2016.

Según la pro forma aprobada para este 2019, las dos entidades recibirán en conjunto USD 93 856 964, a diferencia de los USD 141 720 774 del año pasado. La reducción más significativa es para el MAE, que tendrá un 41% menos de recursos económicos.



El presupuesto de la Cartera del Estado pasó de USD 90,56 millones, en 2018, a 53,38 millones para este 2019.



De este último monto, USD 24 millones son para el programa anual de inversiones, que se enfocará en 14 rubros. En el 2018 se destinaron USD 58,47 millones en 15 áreas.



Para este año se eliminó el monto asignado al proyecto de fortalecimiento de la resiliencia de las comunidades ante el cambio climático en la cuenca del río Jubones, el cual representaba USD 7 millones.



También se retiró del programa lo destinado a la gestión ambiental adecuada de bifenilos policlorados, que sumaba USD 171 495,61.



Socio Bosque ha sido el proyecto con más asignación de recursos y ahora presenta una significativa reducción del 71%, al pasar de USD 22,8 millones a

USD 6,62 millones.



El MAE explica que el 90% del presupuesto de Socio Bosque está destinado a inversión en incentivos para propietarios privados y comunitarios para la conservación de bosques. Actualmente, 2 656 socios individuales y colectivos protegen 1 617 707 hectáreas de bosques, páramos y manglares. Esta cifra representa el 6% del territorio nacional.



Según el MAE, el Gobierno realizó una inversión que les permitió saldar los pagos atrasados del año 2013 al 2017 y primer semestre del 2018. Aún está pendiente el desembolso por parte del Ministerio de Finanzas para el pago del segundo semestre del año pasado.



Con el presupuesto actual, dice el MAE, se enfocarán en capacitar a los socios para que inviertan los incentivos en bioeconomía, uso de recursos forestales no maderables y turismo. Como parte del proyecto se cuenta con 18 redes provinciales, tres regionales y una nacional por la conservación de estas áreas.



Inty Arcos, de la mancomunidad del Chocó Andino, espera que esta reducción de presupuesto no represente la eliminación de zonas del programa, especialmente de aquellas que están en áreas requeridas para actividades extractivas.



Otro 20% del territorio nacional cuenta con otra figura de protección, que es el Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP). Para este año se tienen contemplados



USD 4,5 millones, a diferencia de los USD 6,73 millones del año pasado. Se priorizarán los gastos en la asistencia técnica, coordinación y en el personal.

Santiago Ron, curador de anfibios del Museo de Zoología de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, considera que un reto a futuro es lograr que los guardaparques cuenten con competencias adicionales que les permitan defenderse de “grupos que irrespetan las leyes ambientales ecuatorianas”. También dice que aunque estas áreas son representativas, aún hay varias especies que están fuera: una de cada tres especies de anfibios no está en el SNAP.



La Senagua está promoviendo la creación de una nueva clasificación de áreas protegidas, que son elegidas por su importancia hídrica. Humberto Cholango, secretario del Agua, explica que esta es una prioridad para este año. El objetivo es conseguir la declaratoria de 10 de estas zonas.



El presupuesto para la Senagua este disminuyó este año en USD 10 millones respecto al 2018. El programa anual de inversiones del 2019 contará con 19,6 millones, a diferencia de los 25,9 millones del 2018. Cholango dice que la disminución fue poca y se enfocarán en los proyectos en ejecución.



Un 60% del monto del plan anual de inversiones se dirigirá a agua y saneamiento en comunidades rurales y pequeños municipios. Esta cantidad es un 48% más de lo que se destinó el año pasado a este fin.



En el programa de este 2019 se eliminó el monto del Plan Nacional del Agua, que representó casi USD 12 millones en el 2018 y que ha funcionado una década. Cholango explica que su eliminación es parte de las medidas de austeridad. Hay que resaltar que el presidente Moreno anunció la fusión entre el MAE y Senagua.