Policía salvó a perro de morir ahogado en un caño de Bogotá

Recientemente se viralizó el heroico momento en el que un agente de Policía se mete a un caño, ubicado en la Carrera 72 con Avenida El Dorado, cerca al barrio Cuidad Salitre, en la localidad de Fontibón, en Colombia, para rescatar a un perro indefenso.

El animal quedó atrapado debido a las fuertes lluvias que se han presentado al occidente de Bogotá desde el pasado 14 de marzo. Debido a la creciente el canino no se podía mover y corría el riesgo de morir ahogado.



El oficial, identificado como Harold, no dudó en lanzarse al caño para rescatar al perro, llamado Toby, quien no puso resistencia y se dejó cargar sin ningún inconveniente, según información del general Óscar Gómez Heredia, comandante de la Policía de la capital.



"Sin importar las circunstancias, nuestros policías están prestos a servir.

El Auxiliar de Policía Harold no lo pensó para lanzarse al caño ubicado en la Av. Boyaca con 26 y salvar a Tobby un perrito que se encontraba atrapado por las aguas lluvias", se lee en el trino que se publicó junto a un video de los hechos.



En el video, difundido en redes sociales, los internautas aplaudieron la acción del agente Harold. "Gracias al auxiliar Harold que salvó la vida de un ser indefenso. Los perritos sólo dan amor", "Dios lo bendiga... Gracias joven Harold", "Agente que le pone el alma", "Pues sí, de los buenos hay. Ojalá toda la policía fuera empática y estuviera más del lado del ciudadano que reclama paz y justicia", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación.

En junio del año pasado otro agente rescató a un perro labrador de color negro que estaba siendo arrastrado por la fuerte corriente de una quebrada que se desbordó a causa de fuertes lluvias.



El heroe de esa historia fue el patrullero Andrés Velázques Carmona y rescató al canino que estaba siendo arrastrado por una poderosa creciente en el municipio Donmatías, en el norte de Antioquia.



Fuertes lluvias registradas en Bogotá

​

El pasado lunes 15 de marzo, día del rescate, una tormenta causó daños en distintas zonas de la ciudad. De acuerdo con el Idiger, la tormenta tuvo mayor fuerza en las localidades de Suba y Usaquén, en el norte de la ciudad.



El más reciente informe del Ideam señala que, en las últimas horas, en Bogotá se han presentado precipitaciones cercanas a los 40 milímetros. Las lluvias y descargas eléctricas más fuertes se registran en el norte y oriente de la capital del país.



La ciudadanía ha hablado de grandes encharcamientos en algunas calles bogotanas, además de caídas de árboles que causaron daños en las redes de electricidad.