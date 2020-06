100 películas, en el We Are: A Global Film Festival de YouTube

LEA TAMBIÉN

YouTube extiende su primera alfombra roja para recibir al We Are One: A Global Film Festival. Se trata de un festival de cine sin precedentes que arranca hoy con una programación de más de 100 filmes, programas de televisión y charlas programadas por 21 de los festivales más prestigiosos del mundo.

Durante 10 días, el público podrá acceder de manera gratuita a todas las funciones de cine y a los programas que se transmitirán en el canal We are One de YouTube y que se extenderán hasta el 7 de junio.



Tribeca Enterprises y YouTube han trabajado en conjunto para producir este evento cinematográfico que busca recaudar fondos que serán donados a la Organización Mundial de la Salud (OMS), Unicef, Acnur, Save the Children, Médicos sin Fronteras y otras organizaciones que trabajan contra la pandemia.

Ficción. ‘Beautiful Things’: Van, Danilo y Andrea son personajes solitarios, pero también engranajes fundamentales en un ciclo de producción y consumo imparable. Foto: iMDb

El festival también responde a la necesidad de mantener activos los canales de distribución y exhibición de las obras cinematográficas, que se enfrenta al cierre de las salas de cine y la cancelación o reprogramación de festivales.



Obras de ficción, documental, animación y hasta realidad virtual reflejan la identidad propia de cada uno de los festivales involucrados, que incluye a Cannes, Toronto, Berlín, Annecy, Guadalajara, Tokio y otros. Entre las obras seleccionadas hay 13 filmes que tendrán su premier mundial en esta nueva gran pantalla.

Animación. ‘Bilby’ es el solitario marsupial que se enfrenta al desafío de la paternidad cuando salva a una pequeña criatura indefensa de feroces depredadores. Foto: iMDb

En la programación se destaca la presentación de 15 producciones en realidad virtual. Allí aparece el documental nominado el Emmy ‘Traveling While Black’, con una inédita visión sobre el racismo; ‘Atlas V’, una historia de ciencia ficción protagonizada por Bill Skargard; o ‘Crow: The Legend’, del director de ‘Madagascar’, con John Legend, Diego Luna y Oprah Winfrey.



El público podrá escoger entre 34 largometrajes y 71 cortos, con propuestas como la del documental ‘Iron Hammer’ sobre la estrella olímpica del voleibol chino Jenny Lang Ping, o ‘Beautiful Things’, una ficción que se adentra en las entrañas de un masivo sistema de producción y consumo. También estarán los primeros cortometrajes de Dreamworks Animation: ‘Bilby’, ‘Marooned’ y ‘Bird Karma’.

Panel. El director ganador del Oscar, Guillermo del Toro, dará una charla en la cual se referirá a toda su carrera, a su forma de trabajo y a sus inspiraciones. Foto: iMDb

El festival ha organizado encuentros en vivo y pregrabados con figuras del cine como Francis Ford Coppola, Guillermo del Toro, Jackie Chan, Alejandro González Iñárritu, Bong Joon-ho (reciente ganador del Oscar por la cinta ‘Parasite’), entre otros.