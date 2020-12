Pautas para que el adulto mayor también disfrute de los banquetes navideños

La Navidad se acerca y con esa la oportunidad de sorprender a todos nuestros seres queridos, sobre todo, a las personas de la tercera edad.

Algunos familiares han optado por artículos para complementar sus pasatiempos o para mantener sus capacidades físicas, mientras que otros consultan por postres y galletas en las diferentes redes sociales.



Esas ‘golosinas’ están 100% permitidas, pero siempre que se trate de adultos mayores sanos y mientras se las consuma con moderación.



Las personas con diabetes, hipertensión o gastritis, explica Sofía Ramos, geriatra y docente de la Universidad de Las Américas (UDLA), requieren de un plan de alimentación específico. Ese debe respetarse para evitar sustos.



Pese a ello, esta especialista sugiere alimentos bajos en azúcar o que contengan edulcorantes no calóricos.



¿La razón? Las personas de la tercera edad tienen más posibilidades de padecer sobrepeso u obesidad por la falta de movimiento, pues muchos de ellos permanecen aislados desde que arrancó la emergencia sanitaria.



Según las autoridades, los ‘abuelitos’ forman parte de los grupos más vulnerables a contraer el nuevo coronavirus.



La experta descarta que el consumo de azúcar los mantenga en estado de alerta, como sucede con los más pequeños de la casa. “Los niños y niñas se ponen hiperactivos, pero eso no ocurre con las personas mayores”.



Para reducir el riesgo de un aumento de peso, Ramos también recomienda seleccionar productos bajos en grasas y mantener las porciones a las que están acostumbrados.



Aclara que es clave respetar los gustos de cada persona para evitar alteraciones en el sistema digestivo. Hay gente que es intolerante a la lactosa o al gluten, o que tiene alergia al aguacate, cangrejo, piña o pimienta. Las leguminosas también podrían inflamarlos.



Es importante que la cena de Navidad, por ejemplo, se realice antes de la medianoche para respetar sus horas de descanso; ellos, según la Fundación Nacional del Sueño de Estados Unidos, necesitan de entre 7 y 8 horas para recuperar energías.



Para que el sueño sea continuo y reparador se sugiere controlar la ingesta de líquidos. “A veces se levantan al baño y ya no pueden dormir”. Sin embargo, es importante que se mantengan hidratados durante todo el día.



La misma supervisión se recomienda durante la ingesta de bebidas alcohólicas. El exceso aumenta el riesgo de caídas y, por lo tanto, de lesiones. Para reducir ese riesgo, el deportólogo José Reinhart también sugiere priorizar el consumo de proteína y realizar ejercicios de fuerza en casa. Así sus huesos, músculos y tendones se mantendrán sanos y fuertes.