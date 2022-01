Padre reprende a su hijo por desacatar el toque de queda

Elcomercio.com

“¡Cállate la boca!“, fueron las palabras que más le repitió el padre a su hijo que, aparentemente estaba tomando licor en la calle mientras regía el toque de queda en Miraflores, Perú.

En el video se observa el instante en el que el padre le proporciona un golpe en la cabeza tras escuchar las palabras que decía el joven contra la Policía Nacional. El hecho generó controversia debido a la forma que utilizó el padre para calmar la situación.

La versión de los policías es que el muchacho estaba tomando licor en la calle y en su defensa dijo que solo salió a recoger un ‘delivery‘. A su vez, la situación se salió rápidamente de control debido a que el presunto infractor se resistió a la intervención de la Policía al argumentar que fue agredido por las autoridades. “Todos en mi familia son abogados” dijo el muchacho esperanzado en que su padre lo ayude a salir de la entramada situación.

Luego de un tiempo, en el lugar, apareció su papá para enterarse de lo ocurrido. “Cállate la boca”, manifestó el padre para tratar de callar a su hijo, quien continuaba empeorando la situación. A pesar de la presencia de su familiar, el joven con comportamiento prepotente exigía que le quiten las esposas.

“Tú no puedes obligar a una autoridad a hacer algo. Cállate la boca, escúchame una cosa hijito, tú ya no eres un menor de edad. ¡Cállate la boca! No seas imbécil (…) Se trata que estás en un toque de queda, estado de emergencia, y estás libando licor.” mencionó el padre. El hijo dijo: Yo no hice nada. “¿Quieres quedarte en la comisaría 24 horas? Entonces cállate la boca” continuó el padre.

El video publicado en varias redes sociales ha sido motivo de críticas entre los usuarios que están en contra o a favor de la manera en la que el padre intentó manejar la grave situación en la que se encontraba su hijo.

El joven fue identificado como Estefano Orlandini y, finalmente, fue llevado a la comisaría de Miraflores por alterar el orden público y no respetar el toque de queda.