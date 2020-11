Los alérgicos hospitalizados con covid-19 tienen los mismos resultados que quienes no lo son

Las personas con alergias y asma que son hospitalizadas con covid-19 tienen similares resultados de salud que los que no son alérgicos, según un nuevo estudio presentado en la Reunión Científica Anual virtual del Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología (ACAAI) de este 2020, que ha examinado los datos de hospitales para determinar si los pacientes con afecciones alérgicas tenían una enfermedad relacionada con el nuevo coronavirus más grave que las que no las tenían.

Según publicó la agencia Europa Press el 13 de noviembre del 2020, se examinaron "las historias clínicas de 275 pacientes ingresados en el hospital que dieron positivo para el virus SARS-CoV-2 por cualquier historial de enfermedad alérgica -explica el alergólogo Dylan Timberlake, miembro de la ACAAI y autor principal del estudio-. Durante el período de dos meses en el que examinamos los gráficos, encontramos que la gravedad de la enfermedad no parecía diferir entre los pacientes con covid-19 con alergias y los pacientes con covid-19 sin alergias".



Los factores considerados para determinar la gravedad de la enfermedad incluyeron el ingreso en la UCI, la duración de la estadía, el requerimiento de oxígeno suplementario y la tasa de intubación.



"Al observar los resultados para los pacientes basados en enfermedades alérgicas como la rinitis alérgica, el asma, el eccema y la alergia alimentaria, no encontramos diferencias significativas en la cantidad de intervenciones necesarias para las personas con alergias frente a las que no las padecen cuando se trata de covid-19", añade el alergólogo Mitchell Grayson, miembro de la ACAAI y coautor del estudio.



"Por ejemplo, con respecto a la admisión en la UCI, el 43% de las personas con enfermedad alérgica fueron admitidas frente al 45% sin ella -especifica-. Y el 79% de las personas con alergia necesitaron oxígeno suplementario frente al 74% de las que no las tenían".



En el estudio, más pacientes con alergias tenían EPOC (39% frente a 17%), un factor de riesgo conocido de enfermedad grave con covid. Después de controlar estadísticamente la presencia de EPOC y su asociación con enfermedades más graves relacionadas con covid, los investigadores encontraron una tendencia estadística que sugiere una posible protección en aquellos con enfermedades alérgicas preexistentes pero no asma.