Plataformas de ‘streaming’ ofrecen opciones para el feriado electoral

El feriado de elecciones es una buena oportunidad para disfrutar de cintas y series en casa. Foto: Freepik

Darla Arévalo (I)

El feriado por la Elecciones Seccionales 2023 ofrece la oportunidad de disfrutar estrenos de series y películas en las plataformas de entretenimiento.

En Netflix, el más reciente estreno de es la cinta ‘Infiesto’. La película estrenada el viernes 3 de febrero del 2023 narra la historia de dos policías y la investigación de un caso de muerte suscitado en Asturias. Esta se encuentra ambientada en medio del estado de alarma por la pandemia del covid-19.

HBO Max llega con el nuevo episodio de ‘The Last Of Us’. La plataforma estrenará su cuarto capítulo el domingo 5 de febrero del 2023.

También en esa plataforma digital se puede disfrutar de ‘Traitors’, una serie de ocho episodios que reúne a un grupo de celebridades que deberán enfrentarse unas contra otras para conseguir el ‘premio gordo’ que son unos lingotes de plata.

Series y películas más vistas en Ecuador

En el gigante del entretenimiento Netflix, los 10 primeros lugares del ranking en Ecuador lo ocupan: La tercera entrega de la serie ‘La Reina del Sur’, ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘Record of Ragnarok’ en su segunda temporada, ‘Canto para no llorar, Arelys Henao, ‘Merlina’, ‘Pablo Escobar, el patrón del mal’, ‘La Reina del Sur’ temporada 1, ‘Pasión de Gavilanes’, ‘Alquimia de Almas’ y ‘Café con aroma de mujer’.

En cambio, en HBO MAX: ‘The Batman’, ‘Joker’, ‘Pequeños detalles’, ‘Elvis’, ‘Morbius’, ‘Firefly’, ‘Tom and Jerry en la tierra de nieve’, ‘El método Williams’, ‘La carretera’, ‘The last of us.

En Disney+ se posicionan: ‘Bluey’, ‘Malcom’, ‘Miraculous’, ‘Jessie’, ‘Soy Luna’, ‘The Montaner’, ‘Violetta’ y ‘Gravity Falls’.

Noticias relacionadas en:

Visita nuestros portales: