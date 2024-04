Si tienes poco tiempo, te lo resumimos en estas líneas:

‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’ desentraña la historia de violencia sufrida por estrellas infantiles.

El documental tiene como hilo conductor los abusos cometidos por el productor Dan Schneider.

Drake Bell compartió frente a las cámaras la verdad de haber sido víctima de agresiones sexuales.

El canal de televisión estadounidense Nickelodeon es conocido por transmitir contenido infantil y juvenil de gran éxito desde 1977. Distintos actores han logrado la fama tras participar en sus producciones.

Tras las cámaras de la cadena se esconden historias de abuso que el documental ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’ ha revelado. Exactores, escritores e integrantes del equipo hablan del lado oscuro de Nickelodeon.

Las perturbadoras experiencias de los empleados se cuentan a través de cinco capítulos. En esta nota te decimos dónde y cuándo se podrá ver este documental en Ecuador.

¿Qué revela el documental de Nickelodeon?

El documental tiene cuatro capítulos más una quinta entrega extra. Tienen como hilo conductor los abusos cometidos por el creador, guionista y productor Dan Schneider, colaborador principal de la productora Nickelodeon.

El actor Drake Bell junto al productor de Nickelodeon Dann Schneider. Foto. IMDB

El funcionario sacó adelante proyectos como ‘The Amanda Show’, ‘iCarly’, ‘Drake y Josh’, ‘Zoey 101’, ‘Victorious’, ‘Sam y Cat’ y ‘All That’. En ‘Quiet on Set‘ hablan, entre otras personas, escritoras que acusan a Schneider de fomentar una cultura misógina en el trabajo.

Uno de los momentos más impactantes del documental es el de las confesiones del actor Drake Bell. La estrella revela el abuso sexual por parte de otro miembro del equipo de Nickelodeon.

El actor Drake Bell relató cómo fue víctima de agresiones sexuales en Nickelodeon cuando tenía 15 años. Foto: Facebook / Drake Bell.

Las extrañas escenas de Ariana Grande y más

El nombre de Schneider se usó durante años para alimentar teorías relacionadas con irregularidades dentro de Nickelodeon, señala el portal de noticias Infobae. Estas teorías aumentaron en 2016 a través de la supuesta cuenta de X (Twitter) de la ex estrella infantil Amanda Bynes, protagonista de ‘The Amanda Show’ que revela agresiones sexuales sufridas en su niñez y adolescencia en manos de Schneider.

Los rumores también han involucrado a Jamie Lynn Spears (hermana de Britney Spears), protagonista de la serie de ‘Zoey 101’. La actriz anunció su embarazo a los 16 años y se sugirió que la paternidad recaía en Schneider, según diversas fuentes anónimas rescatadas por ‘blogs’.

Otra artista que revivió las sospechas fue Jennette McCurdy, protagonista de ‘iCarly’. En 2022, la estrella reveló que un alto directivo, al que llamó ‘El creador’, la persuadió para beber alcohol, siendo menor de edad, y la presionó para sexualizar su imagen en sesiones fotográficas.

Las actrices Jennette McCurdy, Jamie Lynn Spear y Amanda Bynes formaron parte de Nickelodeon. Foto: IMDB

Los abusos derivaron en trastornos alimenticios. McCurdy cuenta en su libro ‘I’m Glad My Mom Died’, que cuando su contrato llegó a su fin, intentaron comprar su silencio.

Por otro lado, se criticó a Schneider por incorporar humor y contenido inapropiado, pese a que el público final era la audiencia infantil. El productor impulsaba la inclusión de vestuario cuestionable, como faldas cortas, bikinis y disfraces.

Entre los ejemplos citados frecuentemente está la escena en la que Ariana Grande, caracterizada como Cat Valentine en la serie ‘Victorius‘, hace gestos sugestivos mientras intenta exprimir el jugo de una papa, o cuando Amanda Bynes es salpicada en la cara con una sustancia pegajosa blanca en ‘The Amanda Show’.

Ariana Grande interpretó a Cat Valentine en la serie de Nickelodeon ‘Victorious’. Foto: IMDB.

¿Cuál fue la reacción del productor Dan Schneider?

Schneider enfrenta el derrumbe de su legado televisivo tras la emisión de la serie documental. En una entrevista realizada por la página de espectáculos BooG!E, citada por Infobae, se mostró arrepentido.

“Observar las últimas dos noches fue muy difícil. Enfrenté mis comportamientos pasados, algunos de los cuales son vergonzosos y de los que me arrepiento. Definitivamente, les debo a algunas personas una disculpa bastante fuerte”, dijo.

Una de las actrices que testificó para ‘Quiet on Set’, Alexa Nikolas, de ‘Zoey 101’, replicó lo dicho por Schneider mediante un video para su página ‘Eat Predators’ (movimiento que denuncia casos de abuso en Hollywood). “¿Estás avergonzado? No te avergüenzas lo suficiente como para acercarte a las personas a las que realmente lastimaste. No sientes nada, Dan”, cuestionó.

¿Dónde y cuándo ver el documental ‘Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV’ en Ecuador?

El documental que revela los abusos de Nickelodeon se podrá ver en América Latina a partir del 16 de abril de 2024. La producción llega al catálogo de la plataforma de streaming Max.