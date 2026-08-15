Giomara Lozada, esposa de Mauricio Núñez, será velada hasta hoy

Las honras fúnebres de Giomara Lozada, esposa de Mauricio Núñez, se extenderán hasta este sábado 15 de agosto de 2026 en el sur de Quito.

La decisión de prolongar la despedida en la capital ecuatoriana se tomó para permitir que allegados y parientes procedentes desde España asistan a los actos conmemorativos, tras el siniestro de tránsito registrado la madrugada del pasado 12 de agosto en la vía Santo Domingo-Quinindé.

Cronograma de despedida a Giomara Lozada, esposa de Mauricio Núñez

Las ceremonias póstumas se concentran en el salón Real Audiencia. De acuerdo con la planificación confirmada por la familia, este sábado se oficiará un acto de homenaje a partir de las 11:00 en las instalaciones de la capilla Casa Girón, en el sur de Quito.

Posteriormente, el cortejo fúnebre avanzará hacia el Camposanto Monteolivo Sur, donde se llevará a cabo la inhumación definitiva.

Pronunciamiento familiar y homenaje en la capital

Durante las jornadas de velación en el sur de la ciudad, allegados destacaron la personalidad alegre, solidaria y el vínculo cercano que mantenía con su entorno.

Su hija Elizabeth Núñez, de 23 años y vocalista de la agrupación musical Tierra Canela, expresó públicamente su pesar a través de plataformas digitales, solicitando consideración frente al duelo y asumiendo el compromiso de cuidar y respaldar a sus hermanos menores de 14 y ocho años de edad.

Situación médica de Mauricio Núñez tras compleja intervención

A la par de los actos fúnebres, la familia Núñez emitió un comunicado oficial sobre el cuadro clínico del artista. Mauricio Núñez superó una operación de alta complejidad que se prolongó por alrededor de nueve horas debido a afectaciones severas en el pulmón, las costillas y los arcos costales, manteniéndose bajo un esquema de estricta observación médica.

Evolución de los hijos menores en casas de salud

El reporte médico oficial detalló además el estado de los dos menores lesionados en el accidente vial. La niña M.J. Núñez Lozada, de ocho años, fue programada para una intervención quirúrgica de cadera bajo monitoreo de especialistas.

Por su parte, M. Núñez Lozada, de 14 años, permanece bajo valoración y vigilancia continua tras haber recibido una cirugía plástica reconstructiva.

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