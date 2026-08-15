Este es el estado de salud de Mauricio Núñez y sus hijos este sábado 15 de agosto

La familia de los Hermanos Núñez informó este sábado 15 de agosto de 2026 sobre la evolución de Mauricio Núñez Acurio y sus hijos, María José Núñez Lozada y Mauricio Javier Núñez Lozada, tras el siniestro de tránsito que les ocasionó múltiples lesiones y el sometimiento a procedimientos quirúrgicos.

El estado de salud de Mauricio Núñez y sus hijos este sábado 15 de agosto

La familia Núñez realizó una actualización sobre el estado de salud del cantante de los Hermanos Núñez, Mauricio Núñez y sus hijos. Los tres permanecen bajo atención y seguimiento médico especializado.

La familia Núñez actualizó el estado de salud de Mauricio Núñez Acurio y sus hijos, María José Núñez Lozada y Mauricio Javier Núñez Lozada, quienes continúan bajo atención médica especializada luego de las lesiones que sufrieron.

Los tres pacientes han sido sometidos a diferentes procedimientos quirúrgicos y permanecen bajo vigilancia médica.

Mauricio Núñez Acurio

Mauricio Núñez Acurio presenta politraumatismo de alta cinemática, trauma torácico cerrado, hemoneumotórax izquierdo y múltiples fracturas costales izquierdas.

El jueves 13 de agosto fue sometido a un procedimiento quirúrgico integral que incluyó broncoscopia, minitoracotomías laterales izquierda inferior y superior, osteosíntesis costal con clips de titanio en el tercer y cuarto arco costal, bloqueo de nervios intercostales del tercero al séptimo espacio intercostal izquierdo, además de la colocación de drenajes torácico y Jackson-Pratt.

La intervención tuvo una duración aproximada de cinco horas. Posteriormente, fue sometido a una cirugía plástica reconstructiva en la pierna izquierda y la frente, que duró aproximadamente tres horas.

La familia informó que continúa bajo estricta vigilancia y seguimiento médico.

María José Núñez Lozada

María José Núñez Lozada presenta una herida en el cuero cabelludo y fracturas en múltiples regiones de ambos miembros inferiores.

El viernes 14 de agosto fue sometida a varios procedimientos quirúrgicos. Por una fractura de fémur en la pierna derecha se realizó una reducción abierta y osteosíntesis mediante tornillos canulados y placa de neutralización de cadera derecha.

En la pierna izquierda, debido a una fractura de tibia y peroné, se efectuó una reducción cerrada bajo intensificador de imágenes y se colocó una bota de yeso.

Además, se intervino quirúrgicamente una herida de aproximadamente 12 centímetros en el cuero cabelludo. El procedimiento incluyó exploración, limpieza quirúrgica, desbridamiento y retiro de cuerpos extraños.

Las intervenciones duraron aproximadamente cuatro horas y, según la familia, se desarrollaron sin complicaciones.

María José permanece bajo vigilancia médica y seguimiento de su evolución.

Mauricio Javier Núñez Lozada

Mauricio Javier Núñez Lozada presenta trauma craneoencefálico y heridas en la cabeza.

El jueves 13 de agosto, a las 00:30, fue sometido a una cirugía plástica para explorar las heridas, retirar cuerpos extraños, realizar limpieza quirúrgica y desbridamiento de tejido necrótico, además de confeccionar un colgajo para cubrir los tejidos afectados.

El procedimiento tuvo una duración aproximada de tres horas y, según el comunicado, se desarrolló sin complicaciones.

Respecto de las lesiones por mordedura en la punta de la lengua, la evaluación médica determinó que no existe desprendimiento de tejido. Por esta razón, se descartó una nueva intervención quirúrgica.

Velación de Giomara Lozada se extendió hasta este sábado 15 de agosto

La familia de la esposa de Mauricio Núñez, Giomara Lozada, decidió que su velación se extienda hasta este sábado 15 de agosto.

De los cuatro integrantes de la familia Núñez Lozada, Giomara fue la única integrante de la familia que falleció en el fatal siniestro de tránsito de la madrugada del miércoles 12 de agosto en la vía Santo Domingo – Quinindé, cuando viajaban en un transporte privado para vacacionar en Esmeraldas.

La familia pide respeto a la privacidad

La familia Núñez agradeció las muestras de cariño, solidaridad y las oraciones recibidas durante estos días.

Asimismo, solicitó a los medios de comunicación y a la ciudadanía prudencia y respeto por la privacidad de los pacientes y de la familia durante el proceso de recuperación.

Información detallada sobre Mauricio Núñez y sus hijos

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