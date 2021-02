Moda versátil para San Valentín

La ropa es el complemento ideal para la cita de San Valentín. Con la vestimenta se muestra la importancia que se le da a la ocasión, pero para ello no hay que gastar demasiado.

María Gracia Robles, diseñadora de modas y dueña de la tienda multimarca de diseño ecuatoriano Piso Rosá, dice que lo primero a tomar en cuenta es la hora y tipo de actividad que se realizará.



Si bien salir a un restaurante ha sido la opción más popular durante décadas, este año muchos preferirán cenar en casa y otros apostarán por hacer actividades en exteriores.



En cualquier caso, debido a la pandemia, la moda se ha adaptado a prendas y calzado más cómodos y versátiles. Los accesorios marcarán la diferencia en esta ocasión.



Para una actividad en el día, como un pícnic o un ‘brunch’, Robles recomienda combinar prendas básicas con elementos que eleven el estilo sin disminuir su comodidad.

Una camisa, así sea de estilo playero y juvenil, es perfecta para ellos. Para la foto de la izquierda, Robles eligió una prenda de Jaybee. Puede ir combinada con un par de jeans y zapatos deportivos casuales.



Si bien se trata de un cambio informal, la creativa aconseja que todas las prendas estén limpias y planchadas.



Para ellas, la diseñadora creó un ‘look’ versátil, que no deja de ser femenino, con un ‘body’ de Glitter, falda de Mónica Campaña y zapatos de Unlabelled. El pañuelo de Mamaeva permite crear un peinado diferente y agrega color a la parte superior del cuerpo.



Si bien la falda tiene corte, tela y caída más formal, los complementos equilibran y arman una imagen fresca.



Las citas a partir de las horas de la tarde demandan de ropa un poco más formal, aunque el código no es estricto.



Para el ‘outfit’ femenino, Robles eligió una blusa bastante elaborada de Mónica Campaña, con textura, mangas voluminosas y una especie de ‘corset’. Esta prenda es bastante femenina y a esto se suma el color de San Valentín, el rojo.

Ya que la blusa tiene tanta información, el resto de artículos deben ser más sencillos. La modelo viste un pantalón blanco de bastas amplias de la marca Bonza, zapatos de plataforma cómoda de Unlabelled y accesorios de Azúcar Morena.



Robles dice que los jeans y pantalones pitillo ya no se usan en este tipo de ‘looks’. Los pantalones amplios, que vienen con diferentes volúmenes y alturas, son ahora la norma.



También aconseja combinar el rojo con blanco, crema, arena o café. Al combinarlo con el negro se causa mucho contraste, lo que no es adecuado para este tipo de ‘outfits’. “A menos que no sea semiformal no se sugiere”, explica la diseñadora.



Las dos alternativas femeninas tienen prendas que se llevan el protagonismo, pero también existe la opción de que los accesorios sean el foco de atención. Está en tendencia usar varias cadenas y para no sobrecargar, es importante que la ropa sea llana.



Para el cambio masculino, la creativa eligió prendas básicas en la mayoría de los clósets: una camisa y un pantalón claros, zapatos casuales y un suéter de la marca Sublime.

Tome nota

​

Cuidado.

Así las prendas sean casuales, es importante que estén limpias.



Joyería / bisutería.

Si van protagonizar el ‘look’, evitar prendas muy llamativas.



Prendas.

Si se utilizan pantalones, los amplios son ideales para la tarde o noche.



Mascarilla.

El conjunto se verá más uniforme si se usa una mascarilla a juego con la ropa.