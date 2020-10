Los memes que dejó el video viral de la niña del pastel

LEA TAMBIÉN

Maria Eduarda Fernandes, de 3 años, y Maria Antonia Fernandes, de 6, son dos hermanas que se convirtieron en las protagonistas de varios memes en redes sociales luego de que su madrina, Gabriela Aureluk, publicara un video de la fiesta de cumpleaños de la más pequeña de ella, quien también es su ahijada, en su cuenta de Instagram.

En el clip se observa que la pequeña Maria Eduarda estaba emocionada por apagar la vela de su pastel de cumpleaños, pero Maria Antonia se acercó más rápido que su hermana a la vela y la sopló.



Acto seguido, la cumpleañera jaló con fuerza el cabello de su hermana mayor, quien, con una sonrisa pícara, se peinó y no se mostró afectada por la agresión.



Maria Eduarda seguía molesta por lo sucedido, así que volvió a halar el pelo de su hermana, mientras varios familiares intervinieron y las separaron. No obstante, Maria Antonia nunca se mostró agresiva y continuó sonriendo durante un rato a pesar de la agresión.

La niñita del pastel: Mis sueños preciados del 2020.



La niña de rayas: La pandemia, crisis económica, subir de peso, deudas, no tengo trabajo, etc. 😢 pic.twitter.com/NXIMkVg3aV — Hey Wendy (@heywendyoficial) October 20, 2020

Luego, una mujer volvió a encender la vela para que Maria Eduarda la apagara, fue entonces cuando Maria Antonia se cruzó de brazos y se molestó, mientras que la festejada se mostró nuevamente alegre, ya que pudo soplar la vela.



Los gestos de las niñas durante la situación captaron la atención de los internautas, quienes no demoraron en compartir varios memes del suceso y adaptarlo a diferentes situaciones de la vida cotidiana.



¿Cómo se volvió viral?



En entrevista con el periodista brasileño Hugo Gloss, Gabriela Aureluk aseguró que todo inició cuando un amigo le pidió que pusiera su perfil de Instagram público para que sus familiares vieran el video. Sin embargo, no esperaba que las imágenes se hicieran virales.



“Ni siquiera tengo Twitter, la fama surgió de la nada, nadie lo estaba esperando”, comentó.



Además, Aureluk agregó que luego del video “Maria Antonia comenzó a llorar porque todos comenzaron a reírse y ella estaba avergonzada”.



La mujer expresó al periodista que la actitud de Maria Antonia fue causada por los celos. “En la fiesta, los regalos y los abrazos eran para la pequeña, como era el cumpleaños de la menor, la mayor estaba celosa, y eso es normal”.



Aureluk también manifestó que luego del incidente las niñas se calmaron y que incluso Maria Antonia ayudó a su hermana menor a partir el pastel. “Así es una relación de hermanas, en un segundo se están peleando y al siguiente se vuelven a abrazar”.



Estos son algunos de los memes que dejó la particular pelea entre estas dos hermanas.



Nuestros PLANES están representados en la cumpleañera y el 2020 es la otra niña, que sopla la vela.. pic.twitter.com/OHBdIY4xX3 — Mel Marcano ® (@MelMarcano) October 20, 2020