Luis Fonsi presenta su nuevo álbum tras dos años de éxitos

A sus 40 años -y más de la mitad de ellos dedicado a la industria musical- Luis Fonsi no esconde su emoción cuando habla de un nuevo disco. En una entrevista telefónica con EL COMERCIO dice claramente que en cada una de sus producciones presenta algo de sí: “es un cúmulo de experiencias, situaciones y sentimientos que vivo y que quedan plasmados en mis canciones”.

‘Vida’, como se titula esta nueva producción discográfica, sale este a la venta. El álbum está compuesto por 12 temas originales más tres remixes. Este, tal vez, es uno de sus trabajos con mayor proyección internacional, no solo por los éxitos mundiales como Despacito, sino por las grabaciones en conjunto con artistas como Ozuna, Daddy Yankee, Justin Bieber, Karol G, Demi Lovato, entre otros.



Precisamente sobre el éxito que vive desde el lanzamiento de Despacito y sus remixes, hay una pregunta que no podía faltar a Fonsi: ¿hay un antes y un después de este tema viral? “Hubo un cambio y viví muchísimas emociones a partir del lanzamiento. Viví nuevas experiencias que, definitivamente, marcaron un antes y un después. Pero sigo siendo el mismo Luis Fonsi, mi manera de ver las cosas, mi disciplina, mi trabajo no han cambiado y, más bien, agradezco esa gran acogida por parte del público”, dice.



Aunque parecería que la estrategia de publicidad detrás de ‘Vida’ ha sido de las más exitosas -Despacito cuenta con más de 5 000 millones de reproducciones en YouTube-, Luis Fonsi enfatiza en que su única estrategia “es que a la gente le guste lo que hago”. “Uno sabe que hay canciones más comerciales que otras, más radialmente obvias que otras, pero no soy un hombre que sobreplanifica las cosas. De hecho, me dejo llevar por la parte emocional y el instinto natural. La música no es una lata de habichuelas de la que sabes qué hay en su interior; aquí estamos hablando de canciones, situaciones y sentimientos”.



Pero no se puede dejar de lado el hecho de que ‘Vida’ viene con una gran carga emocional y artística. Sus temas no solo pusieron a cantar a millones de personas en español, sino que lo posicionaron como una suerte de embajador de la música latina. Pero cuando escucha tal denominación, él prefiere compartir este privilegio con los otros artistas que han cosechado logros en Latinoamérica.



“Me siento privilegiado de poder ocupar un lugar muy importante a escala global. No me puedo llevar el crédito ni ser el embajador. Sí estoy claro que soy parte de una nueva ola y de un grupo de artistas que está llevando la música en español a nuevos lugares; que está borrando esa barrera del idioma”, dice el puertorriqueño.



Para Fonsi, ‘Vida’ es ahora una radiografía de sus 20 años de carrera musical. Es una celebración de los éxitos que ha tenido, pero también de los que vendrán en los próximos años. Al mismo tiempo, es un trabajo en el cual se siente fiel a sí mismo, a su trayectoria y, como lo dice, “a la relación que ha sostenido con los fans”.