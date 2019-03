LDU recuperó a su goleador para mañana 7 de marzo del 2019

LEA TAMBIÉN

LEA TAMBIÉN

El dolor en el izquiotibial derecho de Juan Luis Anangonó ha disminuido y el atacante de Liga de Quito está listo para entrar en la convocatoria del técnico Pablo Repetto.

Anangonó fue reemplazado en el último partido de LDU contra Guayaquil City. La lesión se convirtió en un dolor de cabeza para Repetto. Había dudas sobre su recuperación para el partido contra Peñarol, por la primera fecha del Grupo D de la Libertadores.



Los albos jugarán mañana en el estadio Rodrigo Paz Delgado, a las 19:00. La buena noticia para el estratega uruguayo es que Anangonó se ha entrenado con normalidad entre el lunes y ayer en Pomasqui.



Hoy, LDU volverá a practicar a las 16:00 en Pomasqui y allí se confirmará si el atacante será tomado en cuenta por Repetto. “Lo evaluaremos a Juan Luis. No está descartado. Tendremos que ver el diagnóstico médico”, dijo Repetto.



La otra buena noticia en la ‘U’ es la participación del delantero uruguayo Rodrigo Aguirre y del volante ofensivo Anderson Julio en los entrenamientos de estos dos días de feriado.



El cuerpo médico de los albos ha trabajado en la recuperación de Aguirre. Una distensión de ligamentos en su rodilla izquierda anticiparon una ausencia de 15 días, según la versión de Richar Cabezas.



Sin embargo, la evolución de la molestia ha disminuido y por eso el jugador se entrena con normalidad. Está previsto que Repetto reciba un informe detallado antes de tomar la resolución sobre el atacante.



La idea del técnico será incluirlo entre los concentrados, previo al partido de mañana.



Uno de los ausentes en LDU será el volante Andrés Chicaiza. El otavaleño debe un partido de suspensión porque fue expulsado cuando defendía la camiseta del Delfín.



Jacob Murillo y José Ayoví confían en entrar en la lista de Repetto. Murillo ya se ganó la confianza del estratega desde su llegada.



Todavía no se ha confirmado qué pasará con otros futbolistas que no han tenido oportunidad. Ayer, Independiente confirmó la contratación del volante Roberto Garcés. ‘El Gato’ llegó este año a la U, pero fue prestado a los rayados.



“El grupo está motivado por los resultados en el campeonato nacional. Esperamos una gran asistencia de la hinchada al partido ante Peñarol”, manifestó Diego Castro, directivo.



Para dar facilidades a los hinchas albos en la adquisición de entradas, el equipo puso a la venta los boletos desde ayer en las boleterías del estadio Rodrigo Paz Delgado.



Según el anuncio de LDU, hoy y mañana continuarán con la venta de boletos. Hoy será de 10:00 a 17:00 en el estadio Rodrigo Paz y en la boletería norte del estadio Olímpico Atahualpa.



La entrada a general costará USD 10, las tribunas oriental y occidental USD 15 y el palco USD 30. Mañana se venderán los boletos desde las 10:00 y hasta las 13:00, pero solo en el estadio Atahualpa.



Por normativa de la Confederación Sudamericana de fútbol (Conmebol) no se podrá vender entradas en el estadio Rodrigo Paz el mismo día del partido. Por eso, el cálculo es liquidar la mayor parte de boletos en la jornada de hoy.



El partido será transmitido por Facebook. La página oficial de la Conmebol transmitirá el juego. Para que los usuarios puedan observar los partidos en Internet, solo se necesita que tengan una cuenta habilitada en Facebook.



Los encuentros que se transmitirán vía ‘streaming’ no tendrán un costo extra. Conmebol informó que cualquier persona con una cuenta en Facebook podrá mirar los partidos gratuitamente. Los cotejos serán transmitidos en español y en portugués en Brasil.



El Peñarol tiene previsto arribar hoy a Guayaquil.



El rival de Liga de Quito tiene su planificación lista. El equipo uruguayo tiene previsto arribar esta mañana a Guayaquil y concentrase allí. El hotel Sheraton será su lugar de concentración. Recién mañana viajará a la capital.



Peñarol llegará con la motivación de tener nueve partidos seguidos invicto en el estadio Campeón del Siglo y ser puntero del torneo Apertura.

El entrenador Diego López tiene definido el equipo que presentará en el debut copero.